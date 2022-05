En AMET consideran que «pedagógicamente está bien» la decisión de no aplazar en el primer trimestre

“Lo que se busca es que el chico no se frustre en el primer trimestre”, sostuvo Andrés Besel respecto a la Resolución 1565 del CGE, que impide calificar con menos de 4 a estudiantes secundarios • “Es algo pedagógico, no es una discusión de evaluación”• De todos modos, consideró “un error político” la “manera en que fue presentada”.

“Entendemos que con esta resolución lo que se busca es que el chico no se frustre en el primer trimestre, que no se sienta expulsado y tome dos caminos: o no hacer más nada, o ponerse rebelde y empezar con problemas de violencia”, expresó Besel al ser consultado sobre la normativa cuestionada por el gobernador Gustavo Bordet, quien promovió su anulación.

“La propuesta pedagógica de la resolución es concreta y es clara: evitar que el niño se frustre o se rebele frente a la situación”, apuntó el titular de AMET y señaló que se trata de una “discusión pedagógica, no de evaluación”.

“Entendemos que la resolución iba hacia ese lado. Para nosotros, pedagógicamente está bien”, afirmó.

Igualmente, consideró que “la manera en que fue presentada por las autoridades del CGE es un error político, porque eso debe ser tratado con el Gobernador”. En ese sentido, opinó que “hay una desconexión muy importante entre las autoridades del Consejo y el Gobernador”, ya que la normativa “ha producido este cortocircuito entre las autoridades”, luego de que Bordet expresara públicamente su decisión de remover a los funcionarios que implementaron la Resolución. Fuente: APFDigital

