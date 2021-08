//Empleados de comercio: así quedarán los sueldos con los aumentos de septiembre

Con el no remunerativo incluido

El sector mercantil cerró un acuerdo paritario en abril, y luego una recomposición en agosto. Desde septiembre, el básico para “maestranza” superará los $65.000, con el aporte no remunerativo. Los salarios y escalas.

El sector mercantil cerró un nuevo acuerdo paritario, para acercar los salarios a los índices de inflación previstos para el cierre de año, y además de los nuevos pisos salariales, se acordó un bono de $4.000 que se pagó en el mes de agosto.

Ahora bien, dicha “gratificación extraordinaria”, o ese pago en efectivo que se pagó por única vez desde la segunda quincena de agosto, no volverá a cobrarse, pero en septiembre aumentan los sueldos, y volverán a ajustarse en el mes de noviembre (9% más, no remurativo).

El gremio había acordado un aumento del 32% en abril, en cuotas, que ya incluía una recomposición para septiembre, pero ante las nuevas expectativas inflacionarias acordaron con las empresas una recomposición con ese porcentaje (9%), más el último bono.

¿Cuánto cobrarán los empleados de comercio desde septiembre?

Con los aumentos pactados inicialmente, en septiembre el salario básico para la categoría “Maestranza A” pasa a ser de $56.615,96, más un adicional no remunerativo de $9.058,55, lo que da un total de $65.674.51, publicó LosAndes.

En el caso del “Personal Auxiliar A”, el salario inicial será de $57.436,17; se suma un adicional no remunerativo de $9.189,79, y en total el salario en septiembre quedaría en $66.625,96. El mismo monto le correspondería a un “Vendedor”, según las escalas publicadas por la Federación Argentina de Empleados de Comercio.

En tanto, que un “Administrativo A”, cobrará de básico en septiembre $57.231,15 más un adicional de $14.307,79 no remunerativo, que llevará el salario a $71.538,94 (sin antigüedad).

Un “Auxiliar especializado”, que recién se inicia debería cobrar desde septiembre $57.928,58 de básico, más $4.634,29 para alcanzar $62.562,87; y la categoría “Cajero” recibirá un sueldo inicial de $58.092,62, más $4.647,41 (no remunerativo), para alcanzar $62.740,03. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com