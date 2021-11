//Empleado robó más de un millón de pesos y dijo que «se quemaron» en un incendio

El último desafío de un mal año. Se lo enfrentó como la oportunidad para torcer una realidad bastante pobre, pero no solo no pudieron cambiar la imagen los Pumas, sino que tocaron fondo. La Argentina perdió con Irlanda por 53 a 7 en Dublín.

En Dublín, Irlanda goleó por 53-7 a Los Pumas, que cerraron el año con una derrota. Los locales se lograron imponer rápidamente gracias a la eficacia de su pack, la cual supo contener los ataques de los argentinos y fue efectivo en cada ataque.

Los Pumas salieron a la cancha con la intención de jugar más con los backs y usar el ancho de cancha. Esta idea pareció dar frutos en los primeros minutos, ya que el conjunto dirigido por Mario Ledesma consiguió el try a los cinco minutos de haber arrancado el partido. Una gran jugada colectiva, que incluyó dos offloads de Thomas Gallo y Santiago Grondona, finalizó con una gran corrida de Mateo Carrera, quien apoyó debajo de los palos y le dejó la conversión servida a Santiago Carreras.

Sin embargo, lo que anticipaba ser un arranque positivo para Los Pumas, terminó siendo un cúmulo de errores que Irlanda no perdonó. Pequeñas pérdidas de pelota desencadenaron en grandes avances de los locales, que lograron dos conquistas seguidas a través de sus forwards. Primero con un try de maul apoyado por Ronan Kelleher y luego con otro tanto de Andrew Porter, que recibió a metros del ingoal y logró zafarse del tackle para marcar.

Aquel segundo logró una reacción de Los Pumas, que comenzaron a reducir los errores no forzados y comenzaron a prestarse un poco más la pelota con Irlanda. A pesar de esto, los dirigidos por Mario Ledesma no lograron materializar esa mejora en el marcador. Apenas un buen corte de Mateo Carreras, que para empeorar la cosas salió lesionado, que perdió el equilibrio y el control de la pelota a metros del ingoal.

Nuevamente Irlanda volvió a aprovechar todos los puntos que su rival no consiguió materializar. El local contratacó y forzó una vez más a Los Pumas a jugar más en defensa que en ataque. Una entrada a pura potencia de Caelan Doris, que aguantó tres tackles argentinos, culminó en try del octavo que estiró la ventaja 17 de cara al entretiempo.

El segundo tiempo comenzó con errores en ambos equipos y poco peligro cerca del ingoal. Los Pumas lograron en los primeros minutos ser los más peligrosos pero sus dos ataques se diluyeron luego de dos malas salidas de line. Una vez recuperada la pelota, y con Argentina jugando con uno menos por la amarilla de Matera, Irlanda no perdonó. Primero con otro penal de Joey Carbery y luego con el try de Josh van der Flier.

Ya con el partido demasiado cuesta arriba, Los Pumas sufrieron la expulsión de Tomás Lavanini. Irlanda siguió marcando puntos y conservando su ingoal intacto en el segundo tiempo. Repitiendo la fórmula del juego corto a metros del ingoal, el equipo local marcó tres conquistas más. Primero a través de Dan Sheehan, luego con Cian Healy y por último Ryan Baird, cuyo try fue el único que Joey Carbery no convirtió.

SÍNTESIS

IRLANDA: 1- Andrew Porter, 2- Rónan Kelleher, 3- Tadhg Furlong, 4- Ryan Baird, 5- James Ryan (c), 6- Peter O´Mahony, 7- Josh van der Flier, 8- Caelan Doris, 9 Conor Murray, 10- Joey Carbery, 11- James Lowe, 12- Robbie Henshaw, 13- Gary Ringrose, 14- Robert Baloucoune, 15- Hugo Keenan.

Suplentes: 16- Dan Sheehan, 17- Cian Healy, 18- Tom O’Toole,19- Tadhg Beirne, 20- Iain Henderson, 21- Craig Casey, 22- Harry Byrne, 23. Keith Earls.

LOS PUMAS: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Santiago Grondona, 7- Marcos Kremer, 8- Pablo Matera, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Moroni, 14- Lucio Cinti, 15- Emiliano Boffelli.

Suplentes: 16- Facundo Bosch, 17- Ignacio Calles, 18- Eduardo Bello, 19- Lucas Paulos, 20- Facundo Isa, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Nicolás Sánchez, 23- Facundo Cordero.

PUNTOS PRIMER TIEMPO: 2´ Try de Mateo Carreras y conversión de Emiliano Boffelli (LP), 6´ Penal de Joey Carbery (I), 10´ Try Ronan Kelleher y conversión de Joey Carbery (I), 23´ Try de Andrew Porter y conversión de Joey Carbery (I), 37´ Caelan Doris y conversión de Joey Carbery (I)

RESULTADO PARCIAL: Irlanda 24-7 Los Pumas

PUNTOS SEGUNDO TIEMPO: 48´ Penal de Joey Carbery, 57´ Try de Josh van der Flier y conversión de Joey Carbery (I), 66´ Try de Dan Sheehan y conversión de Joey Carbery (I), 72´ Try de Cian Healy y conversión de Joey Carbery (I), 75´ Try de Ryan Baird (I)

RESULTADO FINAL:

TARJETAS: 48´ amarilla para Pablo Matera (LP), 59´ roja para Tomás Lavannini (LP). Fuente: Super Deportivo

