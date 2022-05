Emotivo mensaje a su papá y la presencia de L-Gante: el impresionante show de Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo

La cantante hizo delirar a sus fans con una seguidilla de hits y bajo una impactante escenografía que contó con dos escenarios y pantallas gigantes

“3,2,1…”. Cuando la cuenta regresiva en las pantallas llegó a su fin y las luces se apagaron, el público del Hipódromo de Palermo deliró ante la inminente llegada de Tini Stoessel. Y en medio de una impactante escenografía, la cantante hizo su entrada al escenario de forma inesperada: desde arriba de una plataforma que iba descendiendo y tocando la batería como nunca antes se la había visto.

Tú, llegaste de repente así eres tú, no te importó la gente y fuimos dos, solo escuché tu voz, así siempre eres tú. La ex Violetta cantó los primeros acordes de “Te quiero más” y todo fue una fiesta. Vestida con una campera rosa, una mini al tono y unas particulares botas, Tini salió a darlo todo por y para sus fans, y acompañada por un cuerpo de bailarines que se lucieron al ritmo de sus coreografías. Tini Stoessel abrió su show a puro ritmo en el Hipódromo de Palermo

Pantallas gigantes, fuego sobre los costados del escenario y un sinfín de luces. Las más de 17.000 almas que colmaron el lugar -en su mayoría adolescentes- se dispusieron a disfrutar de una impresionante noche que, tal como dijo la propia protagonista, no olvidará nunca y a la que no le faltaron sorpresas. De hecho, una de las primeras llegó cuando decidió entonar “Quiero volver”, uno de los temas que grabó en 2018 junto a Sebastián Yatra, su exnovio. Confirmando, una vez más, que todo quedó más que bien entre ellos, Stoessel la eligió como la segunda canción de su show y no solo eso, sino que incluso dejó que sonara la voz del colombiano.

Sin perder tiempo, la interminable lista de hits se sucedieron uno tras otro. “Suéltate el pelo”, “Duele” fueron de los primeros, pero antes de seguir con el frenesí de su espectáculo, primero quiso agradecer a su público. “Muchas gracias a todos por estar acá, qué linda energía que hay. Pasó tanto tiempo después de volver con un tour acá en Buenos aires y volver a tocar. De mi última gira pasaron más de dos años y volver con este show, con esta energía, con todos ustedes, con nuevas canciones, literal, es un sueño hecho realidad. Espero que los disfruten mucho, que se diviertan, que bailen y que sientan bien y felices”, expresó emocionada. Y también les pidió un favor a sus fanáticos: “Obviamente nos podemos parar y bailar, pero no arriba de las sillas, así la gente que está atrás también puede disfrutar del show igual que todos”.

Entonces sí, la música continuó y llegó otra de las sorpresas: nada más ni nada menos que la presencia de MYA, el dúo integrado por Máximo Espíndola y Agustín Bernasconi, con quienes entonó “2:50″, uno de los temas más escuchados de los últimos meses. Tini junto a MYA en el escenario del Hipódromo de Palermo

Como si al show no le faltara impacto, en el siguiente tema Tini apareció, casi como por arte de magia, en un nuevo escenario que se montó, en medio del hipódromo y especialmente para esta ocasión. Allí se la vio, rodeada de la multitud y con el primer cambio de vestuario – una glamorosa bata celeste – para entonar la primera balada de la noche, “Por qué te vas”. Más cerca de sus fans, desde ese espacio pudo apreciar la gran cantidad de carteles que le dedicaron, algunos de ellos de chicos que venían de distintos países. Aprovechando la privilegiada vista que tenía desde ese lugar, pidió que todos encendieran las luces de sus celulares y entonó “Oye”, otra de las canciones que supo interpretar con su más reciente ex.

“¡Tini, Tini, Tini!”. El cariño del público se hizo sentir y la emoción se hizo inevitable. La idea era festejar sus 25 años -que cumplió en marzo- con estos shows, pero la inesperada internación de su padre Alejandro, que estuvo muy delicado de salud, lo pospuso para mayo. “Quiero agradecerles por haber entendido todo lo que pasó y estar hoy acompañándome. Es muy loco como la vida no para de enseñarnos y de ponernos a prueba. Cuando uno piensa que tiene las cosas bajo control, viene la vida a decirte que no. Es así, es dura, pero se trata de aprender”, dijo conmovida. Tini Stoessel hizo delirar al público con sus hits «Ella dice» y «Fresa», entre otros tantos

“A mi familia, a mis amigas, quiero agradecerles por haberme acompañado en el peor momento de mi vida. Y también a ustedes, porque sé que pidieron por papá, sé que le mandaron la energía más linda del mundo y les aseguro que todo eso llegó para que hoy esté acá mirándome nuevamente cantar. Te amo viejo, mucho”, agregó antes de entonar “Acércate”, la preferida de su padre.

Ya de nuevo en el escenario principal, y enfundada en una capa celeste, siguió con “Carne y hueso”, la canción que lanzó hace apenas dos días, y luego de “Consejo de amor”, el clima y su outfit cambiaron completamente: con campera y pantalón verde flúor, comenzó una seguidilla de temas a puro ritmo que hicieron saltar a todos. “Ella dice” y “Fresa”, por solo nombrar algunos.

Con el último cambio de look – esta vez totalmente rosa-, llegó la parte final del recital, a la que no le faltaron los hits “Fantasi”, “La Triple T” y, como broche de oro, la presencia de L-Gante para cantar “Bar”, el tema con el que rompieron récords de reproducciones en todas las plataformas. El cantante oriundo de General Rodríguez hizo delirar a los fans bailando junto a Tini, quien le agradeció el gesto. Y, tras una hora y media del show, la noche se cerró con “22″ y “Miénteme”, bajo una lluvia de papeles que cayeron sobre las primeras filas. Más, no se podía pedir. Fuente: Infobae La presencia de L-Gante, la gran sorpresa de la noche

