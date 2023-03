Emilia Mernes y el ultimátum de sus padres por la música o la panadería: Videos

Contó con orgullo que es de Nogoyá

La cantante entrerriana fue invitada, a un famoso programa español. Contó cuáles son sus exigencias en el camarín y habló de su pareja. “Siempre cuento con mucho orgullo que vengo de una ciudad muy pequeña”, afirmó. La entrevista.

La carrera de Emilia Mernes empezó allá por 2016, cuando se unió a la banda uruguaya “Rombai”. Desde entonces, no paró de crecer como artista, hasta convertirse en lo que es hoy: una de las cantantes más escuchadas y reconocidas del país.

Su fama ya es internacional y este viernes 17 de marzo se presenta por primera vez como solista en Madrid. Si bien ya participó en algunos festivales, esta vez tendrá su propio show.

En su entrevista en “El Hormiguero”, el famoso programa español, contó cómo comenzó su carrera, su relación con Duki, lo que no le puede faltar en su camarín y mucho más.

“Vivir de la música”

En el mismo programa donde un día Lali Espósito contó cómo preparar un buen fernet argentino, Emilia Mernes también apareció en la televisión española para hablar de sus inicios en la música. En ese diálogo con el conductor Pablo Motos, La joven de Nogoyá no olvidó sus orígenes y recordó lo que era ser panadera.

“Vengo de una ciudad muy pequeña de Entre Ríos y los recursos para mí eran nulos, para pensar que podía ser artista y vivir de la música. Tuve que confiar mucho en mí misma, para poder sacrificarme, trabajar de lo que amo y vivir de la música”, contó al oriunda de Nogoyá.

“No es imposible”

“Mi abuelo me regaló la primera guitarra. Entonces, ahí comencé a acercarme a la música cantando folklore y tango. Hoy, mi abuelo me ve cantando reggaeton y no entiende nada. Imagínate, pobre abuelo”, contó la cantante.

“Ha sido algo muy importante para mí salir de una ciudad tan pequeña. Siempre lo cuento con mucho orgullo, porque siento que es muy importante para los que están en sus cuartos, en sus pueblos o pequeñas ciudades pensando en ser algo que ven imposible y no es imposible”, reflexionó la oriunda de Nogoyá.

“Crees que vas a ser famosa”

Emilia Mernes recordó sus primeros pasos en la cumbia pop y su primer recital frente a 12.000 personas. Sus covers en su Instagram fueron el gancho que le permitió darse a conocer y tener su primera oportunidad musical, antes de lanzarse como solista.

Pero anteriormente, según dijo, ella y su familia tenían el dilema de si la música no era una pérdida de tiempo. “Mi mamá me decía: ‘¡Estás loca! ¿Qué crees, Emilia, que vas a ser famosa?‘. Yo le dije que ella no quería ser famosa, pero que yo quiero vivir de la música, quiero educar dando música, quiero enseñar guitarra, vivir de esto”, dijo a la televisión.

“Volver a la panadería”

Mientras tanto, según su relato, hubo una frase de su padre que la marcó a fuego. “Mi padre me dijo: “Emilia, te vamos a dar una oportunidad. Si las cosas van mal, volvés a la panadería a amasar medialunas”. Así que si no me iba bien, estaría en la panadería amasando y vendiendo pancitos, tortitas negras”, dijo.

En todo caso, valoraba el oficio de panadero. “Es súper sacrificado. Toda la vida vi a mi padre madrugar, son muchas horas. Se ha aplastado la mano con la sobadora. Realmente es super sacrificado y lo admiro mucho. es un trabajo hermoso. Tengo una familia de panaderos, me encanta llegar a casa y comer los pancitos calientes de papá”, dijo.

Sobre el Duki

El conductor le preguntó qué era lo que más le gustaba de Duki, su pareja hace 2 años, y confió que “es un osito” y que, aunque no parezca, “es súper sensible y tiene un corazón enorme”.

Luego llegó la parte de la entrevista con preguntas más “picantes” y ella contó que lo que no puede faltar en su camarín es “whiskey, frutillas con chocolate y té con jengibre”, pero que no es muy exigente con sus pedidos.

Por último, le preguntaron qué cara puso su padre -y el resto de su familia- cuando le presentó a Duki. Según ella, “lo aman”. Y lo primero que le dijeron fue que les caía súper bien. Fuente: Marca

