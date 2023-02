Emilia Mernes se lució con un minitop al borde de la censura

Encendió las redes

La cantante entrerriana deslumbró a todos con un osado look firmado por Donatella Versace que dejó mucha piel al descubierto. Con el estilo audaz que la caracteriza, no pasó inadvertida y dio de qué hablar con su atuendo.

Emilia Mernes dijo presente en los Best New Artist de Spotify. Con el estilo audaz que la caracteriza, la joven entrerriana no podía pasar inadvertida. Eligió para la ocasión un total look de Versace y dio de qué hablar.

La cantante entrerriana no puede con su genio y siempre logra llamar la atención, incluso cuando busca ser “sobria”. En esta oportunidad, se decidió por un conjunto de pantalón negro y top turquesa para la fiesta de Spotify. El outfit se robó todas las miradas.

Emilia Mernes al borde de la censura Foto: instagram.com/emiliamernes.

Bien se sabe que Emilia Mernes ha logrado cautivar al mundo de la música no sólo con su estilo sobre el escenario sino también con su sensualidad. A esto último respondió con creces el “lookazo” que eligió para la fiesta que se realizó en Los Ángeles.

Se trató de un diseño de Donatella Versace muy vanguardista. El minitop elastizado contaba con mangas largas, capucha y lazos que se cruzaban, formando un importante escote y dejando mucha piel al descubierto.

Entre miles de comentarios, la cantante -que tiene 6,4 millones de seguidores en Instagram- recibió un picante elogio Duki, su novio: “Quién pudiera ser esa capucha para cubrir toda tu belleza”, comentó el artista.

Su lucha contra la presión social y los estereotipos femeninos

Emilia Mernes habló sobre su lucha contra los problemas que le generó, la presión de social y los estereotipos femeninos a cumplir desde que su carrera explotó. «¿Vas al gimnasio? Me dicen que estás más flaca, que estás más fit», comenzó Coscu en un stream con la intérprete de «CUATRO VEINTE», donde explicó que no entrena, pero sí está más flaca porque dejó de tener «atracones».

«Comía por la ansiedad y después me sentía mal. Me encerraba a comer y después no salía porque me daba vergüenza que la gente me vea y me vea más gorda. Yo sabía que estaba engordando porque se me notaba en el cuerpo y en la cara», confesó Emilia.

Seguido, explicó: «Fue horrible, la pasé re mal. Es horrible. Nosotros no tenemos que tener vergüenza de nuestro cuerpo. No tiene nada que ver. Yo no me ponía manga corta o musculosa porque decía ‘tengo los brazos más gordos y la gente me va a juzgar’ imaginate mi cabeza como estaba, estaba re mal».

«Después entendí que no era así ¿Pero sabés qué? La gente me pone en ese lugar de ‘La mujer de Argentina’, tenes que cumplir los estereotipos, te tenes que poner cierta ropa… tenes que ser o decir esto. Me rompió la cabeza», detalló la artista.

«Son cosas que te impone la sociedad, son estupideces (…) Si estoy más flaca es porque estoy a mil, pero estoy feliz. Como bien. La gente que me rodea sabe que como», cerró. Fuente: El Once

Emilia Mernes y su historia de bullying

