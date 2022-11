Emilia Mernes festejó su cumpleaños en Corrientes e hizo vibrar al público

La cantante entrerriana cumplió 26 años y lo festejó con un show en el Club Boca Unidos de la ciudad de Corrientes. Los fanáticos no se olvidaron que fue su cumpleaños y no solamente, le cantaron, sino que también le acercaron una torta.

Los correntinos disfrutaron del multitudinario espectáculo que ofreció Emilia Mernes en la noche de este sábado. El Club Boca Unidos explotaba de público, la gran mayoría mujeres y de todas las edades. Algunas llevaban su remera, gorro o vincha con el nombre de la artista popular.La adrenalina subió cuando el escenario comenzó a proyectar un dibujo animado y minutos después apareció la ex integrante de Rombai, entre luces y humo.

La artista llegó a Corrientes como parte de su primer tour por Argentina y deleitó al público con canciones como “Recalienta”, “Perreito salvaje”, “Cielo en la mente”, “No más”, “Latin girl”, “Rápido lento”, “Intoxicao”, “No soy yo”, “Como si no importara”, entre otros.

Los fanáticos no se olvidaron que fue su cumpleaños y no solamente, le cantaron, sino que también le acercaron una torta con velitas para que pueda celebrar desde el lugar que más ama: el escenario, publicó RadioSudamericana.

Si bien muchos tenían la esperanza de que su novio, Duki uno de los cantantes de Trap del momento, también esté en el escenario sobre todo por su cumpleaños esto no ocurrió. Fuente: El Once