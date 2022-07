Emilia Mernes anunció su primer show en Buenos Aires: “Y llegó el día”, afirmó

Cumple el sueño

La cantante entrerriana actuará en septiembre. “No saben todas las noches que he pasado soñando con esto”, afirmó la oriunda de Nogoyá. Habrá una preventa exclusiva para obtener los tickets.

“¡Y llegó el día! No saben todas las noches que he pasado soñando con esto y poder compartirlo juntos. Aún no me creo que estoy anunciándoles mi primer show en Buenos Aires! Mi primer Movistar Arena”. Con estas palabras, la cantante Emilia Mernes anunció a través de su cuenta de Instagram que actuará por primera vez como solista el próximo 24 de septiembre, algo que ella esperó tanto como sus fans.

“Quisiera regalarles el mejor show de mi vida. Han sido muchos años recorriendo este camino, de sacrificios enormes, trabajando con tanta pasión y con un gran equipo detrás. Es una locura pensar que ahora estoy escribiendo esto para ustedes. Los amo”, escribió en su publicación en la red social.

La emocionante noticia llega a tan solo un mes de que la joven sacara a la luz su primer álbum, ¿Tú crees en mí?, aunque el éxito musical ya se evidenciaba en las actuaciones y en las plataformas musicales, donde sus temas cuentan con miles y miles de reproducciones en Spotify y Youtube.

La entrerriana de 25 años cuenta con colaboraciones con FMK (compositor de “Intoxicao”, el hit que canta con Nicki Nicole), Rusherking (”De enero a diciembre”), Duki (”Si no me importara”) y Lit Killah y Sebastián Yatra.

La preventa de entradas comenzará este martes al mediodía, pero estará disponible únicamente para clientes de Lemon Cash. La venta de entradas generales arrancará el miércoles la misma hora en la web del Movistar Arena.

Emilia Mernes (Sony Music)

El primer disco de Emilia, con ocho temas que mezclan lo urbano y el pop, saca a la luz dos lados muy distintos de su personalidad. En diálogo con LaNación, reveló: “Quiero que con mis canciones puedan hacer y vivir sus propias historias, así que estoy muy contenta con lo que hemos logrado con este primer álbum”.

Mernes además participó en la “Claro Sessions 2022″, donde interpretó los temas de este álbum y sorprendió con su aparición en el Lollapalooza Argentina. Con respecto a la letra de uno de sus temas, “Cielo en la mente”, definió: “Para mí, el cielo es pisar escenarios y lograr cosas con la música que jamás me hubiese imaginado. Vivir todas esas cosas de una manera feliz y sana es el verdadero cielo”.

Mernes está nominada a Artista Femenina del Año-Urbana en los Premios Lo Nuestro 2022 y a Latin Artist On The Rise (artista latina en ascenso) por la revista Billboard.

La joven artista saltó a la fama tras incorporarse como cantante a la banda uruguaya de cumbia-pop Rombai en 2016, de la que se separó dos años después. El 8 de marzo de 2019 lanzó su primer tema como solista, “Recalienta”.

Emilia Mernes reveló que sufrió trastornos alimenticios. (@emiliamernes).

Tiempo atrás, sorprendió a sus fans al hablar de un aspecto personal de su vida y contar que sufrió trastornos alimenticios. “Comía por la ansiedad. Después me sentía mal, pero me encerraba a comer. Y después no salía porque me daba vergüenza que la gente me vea y viera que estaba más gorda”, contó en diálogo con el streamer Coscu a través de la plataforma Twitch.

Asimismo, reflexionó: “La pasé muy mal. Es horrible, porque nosotras no tenemos que tener vergüenza de nuestro cuerpo. La gente me pone en ese lugar de la mujer argentina, que tenés que cumplir un estereotipo”. Fuente: El Once

