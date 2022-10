Embargan a Martín Redrado en litigo por deuda alimentaria con Luciana Salazar

Un fallo judicial que impide preventivamente al economista utilizar sus cuentas bancarias. Además, Salazar compartió fuertes posteos en las redes hablando de este tema.

uego de fuerte litio legal que Luciana Salazar le inició a Martín Redrado por incumplir con los derechos de Matilda, la Justicia decidió embargarle preventivamente las cuentas bancarias al economista por deber 10 meses de cuota alimentaria.

Así lo dieron a conocer en el programa Socios del Espectáculo con la resolución judicial en mano, el cual prohíbe a Redrado hacer movimientos en sus cuentas en pesos y dólares. Además, Salazar compartió fuertes posteos en las redes hablando de este tema.

“A 10 meses del incumplimiento de la cuota alimentaria, la Justicia resolvió el embargo preventivo sobre la cuenta bancaria del Sr. Martín Redrado, conforme a derecho. Es una vergüenza que, quien fuera Presidente del Banco Central y hoy Director General de Fundación Capital, tenga paradójicamente un embargo en su cuenta bancaria por no cumplir con alimentos a una menor”, fue una de las publicaciones que Luciana plasmó en Instagram Stories.

“Desconozco el accionar de la persona que fue mi pareja y con la que compartí más de 10 años, ya que nunca hubiese llegado a estas instancias y menos con una menor en el medio, sabiendo que fue una decisión conjunta que Matilda venga a este mundo», agregó.

Y cerró, sin filtro, contra el actual esposo de Lulú Sanguinetti: «Es por eso se le garantizaron todos sus derechos antes de nacer, quedaron plasmados con todo lo que firmó. Espero que tengas a tu lado a alguien que te ayude a entender que el despecho nunca te lleva por el buen camino. No me hacés un daño a mí, solo se lo estás haciendo a una menor (vulnerando sus derechos). Pero principalmente te lo hacés a vos mismo que, según me consta, sos un prestigioso economista”. Fuente: Ciudad

