Elevaron nota al Gobernador por irregularidades en el proceso electoral de IOSPER

La Lista 5 Unidad Docente, conformada por AMET y la agrupación Rodolfo Puiggros, dirigió una nota a Gustavo Bordet donde expresa el “desagrado e impotencia por lo actuado por la Junta Electoral del Iosper”, y le solicita que “deje sin efecto” la Resolución 007 de oficialización de listas porque “evidencia parcialidad manifiesta”.

La nota dirigida a Bordet está firmada por el candidato titular de la Lista 5, Oscar Reato, y el apoderado Carlos Fontana, dirigente de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

El objetivo de la misiva es expresar el “desagrado e impotencia sobre lo actuado por la Junta Electoral del Iosper, lo cual provocó una situación de injusticia hacia nuestra lista, perjudicando de una manera irreparable la democracia” en la obra social.

“Nuestra lista no fue oficializada supuestamente por no reunir la cantidad de avales validos equivalente al 3% del padrón electoral del agrupamiento, siendo que presentamos 1101 avales sobre los 959 requeridos”, denunciaron.

Entre las irregularidades cometidas por la Junta, señalaron que el padrón definitivo de 31.965 electores se exhibió “apenas unos días antes de la oficialización, con una sangría o disminución de 3000 electores respecto del provisorio”, lo que afectó a la cantidad de avales.

También expresaron que la documentación requerida para oficializar la lista se presentó, tal como estaba dispuesto, el martes 14 de junio al mediodía. Y si bien la Junta Electoral contaba con 48 horas para responder, lo hizo recién el jueves 23 de junio mediante Resolución 007, en forma “totalmente extemporánea de acuerdo a lo establecido en Ley Provincial Nº 9659 y a la propia normativa emanada por la misma Junta Electoral”. Esto motivó la presentación de un recurso de revocatoria de parte de la Lista 5.

En tanto, manifestaron su desacuerdo con la decisión de no considerar válidos los avales que respaldan a 2 o más listas de un mismo agrupamiento. “La firma del aval es un acto de participación dentro de la democracia y nunca debe ser considerado para discriminar o excluir. Anular avales que apoyen a 2 o más candidatos, consideramos que es avasallar el acto democrático”, afirmaron al respecto. Sí coincidieron en que no sean considerados válidos “los avales que pertenecen a otro agrupamiento o de personas no afiliadas al Iosper”.

Lamentaron que la Junta permitiera y diera tiempo a otra lista “para cambiar un candidato, el cual no poseería ningún aval”, pero no les dio tiempo “para regularizar ‘la falta’ de algunos avales, excluyendo intransigentemente a toda la lista, generando un manto de sospecha sobre tal Resolución”.

Asimismo cuestionaron que, pese a que lo reclamaron en varias oportunidades, hasta el momento la Junta no les remitió el listado de los avales dados de baja, por lo que no han podido corroborar los causales de la baja. Cuestionaron también la falta de comunicación: “Ni siquiera responden las consultas realizadas de manera cotidiana”.

“Al día de hoy, se nos cayó la campaña y la visita a los compañeros y compañeras docentes; no pudimos imprimir las boletas que había que presentar el día de hoy hasta las 14 horas, y al pasar el tiempo se aleja nuestra posibilidad de participar, si es reconsiderada y habilitada nuestra propuesta para las elecciones del próximo miércoles 6 de julio”, lamentaron el candidato titular y el apoderado de la Lista 5 Unidad Docente.

Y remarcaron: “Tal como fundamentamos en el Recurso de Revocatoria, reiteramos y requerimos a Ud. que se deje sin efecto la resolución que recurrimos debido a que evidencia parcialidad manifiesta, resultando debidamente inaceptable desde todo punto de vista factico y lógico”.

Aseveraron que AMET “consiguió los avales uno por uno de manera genuina, entregados personalmente por cada una de las delegadas y delegados de nuestras escuelas técnicas de toda la provincia, en Congreso extraordinario realizado el 13 de junio en la ciudad de Paraná”.

“Se nos impide participar de la elección a sabiendas de que AMET cuenta con los recursos humanos, logísticos y financieros para participar y conseguir buenos resultados”, afirmaron. Y por último denunciaron: “La situación en la que nos encontramos hoy originó que seamos víctimas de una campaña en donde se intenta dejar afuera a un sector importante de la docencia que solo desea participar y ser alternativa en una contienda electoral”. Fuente: APFDigital

