Elecciones en el IOSPER: Fabián Monzón destacó lo hecho y brindó detalles sobre los proyectos a futuro

“Hemos dado muestra de que cumplimos», dijo Fabián Monzón, de UPCN, que va por un tercer mandato en el Directorio del Iosper • También habló de una serie de proyectos: la construcción de un Centro de Rehabilitación propio en Paraná, la construcción del sanatorio propio en la costa del Uruguay y un hogar de tránsito en Puíggari para los afiliados del interior».

En una reunión de delegados de Paraná, Fabián Monzón, candidato a director del Iosper por otro mandato, escuchó inquietudes de los trabajadores y dirigentes del sindicato y se comprometió a seguir trabajando en pos de mejorar el funcionamiento de Ia obra social: «Esta candidatura representa nuevos tiempos con nuevos desafíos» definió.

Con relación a la gestión que está próxima a finalizar, destacó la transparencia y que mantuvo los servicios, a pesar de la pandemia. «Tuvo sus puertas abiertas con atención al público, es decir, nunca se dejó de atender a los afiliados», remarcó.

«En ocho años de gestión, cuatro fueron con saldo positivo económico», informó y atribuyó esa situación a «la excelente gestión realizada» que «permitió achicar los plazos de pago a los prestadores a tal punto que no se debe absolutamente nada al 23 de mayo a ningún prestador», dijo Monzón.

En su mensaje, el director del Iosper resaltó la incorporación de prestaciones que no se encuentran en el Programa Médico Obligatorio y manifestó que «se han cubierto medicamentos de uso compasivo de altísimo costo. Además se incorporaron prácticas sin necesidad de auditoría médica”.

Otro hecho que destacó fue la construcción del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), en Oro Verde, la construcción de delegaciones propias yasí como la apertura de delegaciones en municipios donde los afiliados no contaban con ese servicio.

En el balance, mencionó que «se normalizó el servicio en los veteranos de Malvinas, además de incorporar nuevos prestadores en otras localidades, como por ejemplo en Rosario, Córdoba, y Buenos Aires».

Con respecto a la relación con los prestadores, comentó que «solo hoy hay un conflicto que es el generado por el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, que tiene cortado los servicios no solo con el Iosper, sino con todas las obras sociales en la provincia”.

Adelantó que «hoy el desafío es continuar manteniendo el servicio como hasta ahora, hacer la gestión mucho más efectiva para poder contar con los recursos suficientes para cubrir las prestaciones impuestas por las leyes especiales, medicamentos de altos costos y las nuevas tecnologías»,

• A futuro

El dirigente presentó los principales proyectos que se pretenden llevar a cabo en caso de continuar frente a la gestión de la obra social.

Anunció la construcción de un Centro de Rehabilitación propio en calle Buenos Aires en Paraná; la construcción del sanatorio propio en la costa del Uruguay y el hogar de tránsito en Puíggari para los afiliados del interior» antes de comprometerse a trabajar «para que la obra social conserve el sistema solidario y fundamentalmente garantizar un Iosper para todos los afiliados sin importar el aporte de cada uno».

«Estas son algunas de las proyecciones elaboradas para los próximos cuatros años. Se puede lograr y hemos dado muestra de que cumplimos», concluyó Monzón. Fuente: APFDigital

