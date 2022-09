El viento sur hizo bajar la temperatura: cómo estará el tiempo el fin de semana

Pronóstico

Tras las lluvias de variada intensidad que se registraron el jueves en Entre Ríos, empezó a ingresar una masa de aire frío y seco. Provocará un importante descenso de la temperatura, aunque el sol hará que las tardes sean muy agradables.

Tras las lluvias que se registraron durante el jueves en Entre Ríos, un sistema frontal frío empezó a ingresar durante la noche a la provincia, lo que genera un descenso en los registros térmicos, debido al viento del sector sur.

Esta masa de aire frío y más seco generará condiciones de tiempo estables en todo el país, con escaso contenido de humedad y bajas temperaturas.

Las marcas térmicas bajarán de manera significativa, lo que se sentirá principalmente durante las mañanas del sábado y domingo, con mínimas de entre cuatro y cinco grados. No obstante, dado que serán días soleados, las tardes estarán agradables, con máximas cercanas a 20 grados.

Se estima que hoy estará mayormente soleado y con una máxima de 19ºC.

“La masa de aire frío no será tan intensa como la de la semana pasada. No habría heladas”, dijo el meteorólogo Alejandro Gómez, quien dio cuenta de que será un fin de semana con poca nubosidad. Fuente: El Once

