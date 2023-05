El “veranito” de mayo seguirá durante varias jornadas y explican a qué se debe

Pronóstico

Por lo menos hasta el jueves no hay pronóstico de inestabilidad en Entre Ríos. Anuncian temperaturas que podrían superar los 25 grados. Desde el Servicio Meteorológico Nacional explicaron por qué los frentes fríos no están avanzando.

La temperatura presentará durante esta jornada y las venideras un leve incremento, manteniendo un marco cálido en gran parte del país, con viento soplando del sector norte.

Los pronósticos señalan que el buen tiempo, sin probabilidad de precipitaciones y con registros térmicos máximos de por lo menos 25 grados persistirá hasta el jueves.

El viernes podría presentarse una leve inestabilidad con baja de temperatura, pero no se prevé que llegue un frente frío.

Por qué atravesamos este “veranito”

La pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Cindy Fernández, señaló que “en los pronósticos estacionales (el trimestral) se anunciaba que el otoño tenía altas probabilidades de ser más cálido que lo normal. Y eso es lo que hasta ahora está ocurriendo».

Tiene que ver con que en el centro y norte de la Argentina tenemos un predomino de altas presiones atmosféricas, y los frentes fríos no están avanzando.

«Pasan por el extremo sur, Patagonia, nada más. No avanzan más hacia el norte. Eso hace que nos mantengamos en esta masa de aire cálida que es un poquito más templada, y no tengamos los avances de aire fríos, que son más recurrentes en esta época del año», explicó la especialista.

En marzo, cuando padecíamos las olas de calor, se adjudicaba ese pico de máximas al llamado «bloqueo atmosférico». Era tan intenso que sorprendía a los meteorólogos y los pronósticos cambiaban todo el tiempo. A esta altura del año, ¿eso se «desbloqueó»?

Fernández aclara que «bloqueo» no es un fenómeno en sí mismo, sino que es un nombre con el que en meteorología se refieren a una situación en las que las condiciones meteorológicas se mantienen constantes. En ese caso, se mantenían con temperaturas altas y sin cambios. Es decir, como «bloqueadas».

Desde esas olas de calor en marzo, dice, a esta parte, «la situación ya cambió varias veces».

En Entre Ríos se prevé un descenso de las máximas hacia el fin de semana. Si bien bajarían varios grados, no se trataría de un ingreso de aire frío polar, por lo que las mínimas seguirían bastante por encima de los 10 grados, mientras que las máximas no bajarían demasiado de los 20. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com