El tiempo en Nochebuena y Navidad: cómo estará en cada provincia

¿Mesa adentro o afuera?

Previo a la llegada de la Navidad, se espera que se desarrollen lluvias y tormentas de variada intensidad sobre la porción central y norte del país. Cómo estará el tiempo en cada provincia.

A muy pocas horas de celebrar Nochebuena y Navidad ya es momento de pensar qué se va a comer y dónde se va a poner la mesa, y es muy importante saber cómo estará el clima en los principales puntos del país.

En Capital Federal y alrededores se espera que no sea un buen fin de semana, ya que el sábado, es decir Nochebuena, comenzará con algunas lluvias y una mínima de 18°, mientras que por la tarde las chances de que caiga agua son casi nulas pero la temperatura sólo subirá hasta los 24°.

El factor principal de la baja de temperatura es que el viento jugará un papel principal y por la noche se espera que sea de poco más de 31 km/h.

Los que pasen las fiestas en la Costa Atlántica deberán llevarse abrigo porque el sábado se esperan lluvias y una máxima de 18°.

Para Córdoba la situación es similar: lluvias y tormentas durante todo el día y una máxima de tan solo 24°.

En Mendoza habrá un clima más agradable con temperaturas cerca de los 26° y no se esperan precipitaciones.

El frente frío que llegará en las próximas horas generará que varias provincias tengan temperaturas por debajo de lo normal en el verano.

Santa Fe también se verá afectada con una máxima de 26° y lluvias por la tarde/noche; en tanto que Salta tendrá mal tiempo durante el fin de semana, y sólo habrá 24° y lluvias en lo largo del sábado.

Bariloche será una de las pocas ciudades que tendrá tiempo agradable en Nochebuena: sol, nubes y una máxima que llegará a los 25°, aunque el viento también estará presente con una circulación de 31 km/h.

Para Chubut la situación será parecida a la de la ciudad de Río Negro.

La entrada de aire frío solo afectará a las provincias del centro, este y norte por lo que lo recomendado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es que la mesa en Nochebuena sea adentro.

No se esperan lluvias y habrá un pequeño aumento de la temperatura que rondará entre los 24° y 27°, y por este motivo el domingo se podrá disfrutar del aire libre pese a que no será el tiempo ideal esperado para los pronósticos del verano que comenzó el miércoles 21 de diciembre. Fuente: El Once

