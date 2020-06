//El Senado aprobó la ley que declara la emergencia del sector turístico

Sesión por modalidad virtual

La Cámara de Senadores de Entre Ríos sesionó este miércoles, en lo que constituyó la sexta Sesión Ordinaria del 141° Período Legislativo, durante la cual se dio sanción definitiva a la ley, por el que se declara la Emergencia del Sector Turístico en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de 2020, que podrá prorrogarse por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, en caso de que se mantenga la emergencia epidemiológica.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, y contaba con la media sanción de ese cuerpo. En el Senado, quien informó de la misma y pidió su aprobación fue el senador por el Departamento La Paz, Amilcar Genre Bert (La Paz – Frente Justicialista).

Si bien el bloque se senadores de Cambiemos no apoyó el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto de emergencia turística, una vez conseguido, votó favorablemente para darle sanción definitiva. El presidente de esa bancada, Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos), indicó que la actitud obedeció a que su bloque tiene presentados “proyectos superadores” en ambas Cámaras, referidos a esa temática; pero apuntó que igualmente considera que el proyecto aprobado aporta a la intención de favorecer a un sector castigado por la situación económica.

A su turno, el senador Armando Gay (Concordia – Frente Justicialista), quien presidente la comisión de Mercosur, Turismo y Deportes, destacó que los beneficios acordados en la declaración de emergencia están condicionados a que todos los favorecidos no generen despidos en el sector. Igualmente destacó el trabajo de todos los senadores en el seguimiento del proyecto, aún sin integrar la comisión respectiva.

También durante la sesión de este miércoles, el cuerpo fue informado de una comunicación del ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay, quien remitió una copia del Decreto N° 781/2020 MEHF, mediante el cual se dispuso un llamado a Licitación Pública, con objeto de Contratar una Entidad Bancaria que preste el Servicio de Agente Financiero y Caja Obligada de la Provincia.

Para integrar la Comisión de Seguimiento del desarrollo del referido proceso de licitación la Cámara alta designó a los senadores Rubén Dal Molin (Federación – Cambiemos), Nancy Miranda (Federal – Frente Justicialista) y Gay.

Dentro de los proyectos de ley se dio ingreso a la iniciativa de los senadores Omar Migueles (Tala- Cambiemos), Gastón Bagnat (Victoria-Cambiemos) y Dal Molin, por el que se establece que, a través de las áreas respectivas, se proceda a emplazar en espacios públicos o en lugares de alta circulación de personas en cualquier punto del territorio provincial, el denominado “Banco Rojo” en recuerdo de las víctimas de los femicidios ocurridos en nuestra provincia con la Leyenda “En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes dicen amarlas”. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Legislación General.

Dentro de los proyectos de declaración, tuvo ingreso uno de los senadores Morchio, Dal Molin y Migueles, expresando preocupación “ante la puesta en marcha, por parte de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, de un protocolo de ciberpatrullaje, con el supuesto objetivo de detectar la comisión de delitos vinculados a la pandemia del coronavirus”, que fue enviado a la Comisión de Seguridad.

Igualmente un proyecto de las senadores justicialistas Claudia Gieco (Diamante), Ester González (Feliciano), Flavia Maidana (Villaguay) y Miranda; y de los senadores justicialistas Marcelo Berthet (San Salvador), Gay, Horacio Amavet (Uruguay), Adrián Fuertes (Villaguay), Genre Bert, Juan Carlos Kloss (Paraná), Jorge Maradey (Guelguaychú), Daniel Olano (Islas del Ibicuy) y Mauricio Santa Cruz (Colón) expresando su apoyo y adhesión a la iniciativa para establecer un Impuesto Único y Extraordinario a las grandes fortunas del país, que impulsa el bloque de legisladores del Frente de Todos en el Congreso Nacional, en el marco de la crisis sanitaria y económica mundial causada por el COVID-19.

Dentro de los proyectos con despacho de comisión, el cuerpo también dio sanción definitiva y remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación, a una iniciativa que autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda a Donar a favor del Municipio de Viale un inmueble de su propiedad con destino a calle pública.

Igualmente ocurrió con un proyecto de adhesión de la, Provincia a Ley Nº 27510, modificatoria de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, que establece la modalidad de comprobante de seguro automotor en papel o soporte electrónico.

Lo mismo ocurrió con el proyecto de ley impulsado por el senador Gay por el que se crea el Programa de Capacitación de Inclusión Digital Bancaria destinado a los adultos mayores de la provincia de Entre Ríos, en el uso de cajeros automáticos, banco electrónico y demás alternativas tecnologías disponibles

También se aprobó un proyecto de ley del senador Maradey por el que se declara exentos del pago del Impuesto Inmobiliario Provincial y en forma temporaria, a los inmuebles pertenecientes a Instituciones que, durante el estado de emergencia sanitaria, sean puestos a disposición y afectados para el aislamiento de pacientes leves o sospechosos de COVID-19, sean o no efectores de salud, hasta el momento en que cese dicha afectación. La iniciativa fue acompañada por Cambiemos, agradeciendo que se hayan tomado en cuenta las sugerencias realizadas, según expresó el presidente del bloque Francisco Morchio. La iniciativa pasó a Diputados para su revisión

En el mismo sentido se aprobaron dos iniciativas de la senadora Gieco. El primero solicitando al Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo competente, arbitre las medidas necesarias ante el Ministerio de Transporte de la Nación, con el fin de que se contemple en la Licitación por la concesión del Sistema de Navegación Troncal (SNT), de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la incorporación del tramo de acceso al puerto Diamante desde el canal de navegación, llevando al mismo a un calado de 32 pies.

El otro proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través de las autoridades competentes, que arribe a la concreción de acuerdos internacionales permanentes con los países de la cuenca, para generar estabilidad, continuidad y previsibilidad de los caudales del Río Paraná, garantizando la navegación y la provisión del agua potable.

Finalmente se sancionaron proyectos de comunicación a través de los cuales se solicitan la instalación de cajeros automáticos en diferentes localidades de la provincia. Así, Gieco solicitó para Aldea Brasilera, Aldea Spatzenkutter y Las Cuevas, en el Departamento Diamante; Kloss hizo el mismo pedido para Pueblo Brugo, El Pingo y María Luisa, en el Departamento Paraná; y Genre Bert para Ombú, en el Departamento La Paz. Fuente: PrensaVicegobernación

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com