//El sector de Frigerio presentó el binomio Caminal – Berdiñas para conducir el PRO Entre Río

En la recta final para definir las nuevas autoridades que regirán los destinos del PRO por los próximos 2 años, el sector que cuenta con el respaldo del ex ministro de Interior Rogelio Frigerio, oficializó la candidatura de Eduardo Caminal de Concordia y de Mariano Berdiñas, de Nogoyá, para la presidencia y vice respectivamente.

“El criterio a la hora de la distribución de los lugares parte de una noción rectora de que los legisladores nacionales y provinciales no ocupen simultáneamente cargos partidarios ejecutivos. De esta manera y deponiendo intereses personales, la construcción permitirá la participación de muchos afiliados que durante todos estos años mostraron interés por participar de la vida política del partido”, se explicó en un comunicado enviado esta mañana.

“Además, conscientes de la gravedad de la situación y de la angustia por la que atraviesan las familias entrerrianas, el acuerdo mayoritario al que se está arribando nos va a permitir ocuparnos de lo que entendemos que le interesa a la gente, que es ponernos a trabajar con toda nuestra energía en un proyecto para una Entre Ríos mejor, en crecimiento, con más empleo, más seguridad, mejor salud y educación y más y mejor infraestructura”, se indicó en el escrito.

“Creemos que así, juntos, podemos estar más cerca de lo que esperan los vecinos de nosotros y de la política en general. Menos preocupación por los cargos y las internas y más tiempo y energía dedicados a los problemas de los entrerrianos”, se precisó.

En este marco, el concordiense Eduardo Caminal, actual Secretario Político del PRO “es el candidato que mayores apoyos reúne por estas horas para llegar a la Presidencia. El binomio se completaría con el concejal de Nogoyá, Mariano Berdiñas, como Vicepresidente”, se informó.

Por otro lado, la Asamblea estaría conformada, entre otros, por los legisladores nacionales Gustavo Hein y Alicia Fregonese y provinciales Ayelen Acosta, Jorge Satto, Esteban Vitor y Francisco Morchio.

La lista del Consejo Directivo se completaría con integrantes de los distintos sectores del PRO y con representación de los 17 departamentos, con dirigentes como el ex Secretario de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; el ex Presidente de la CARU, Mauro Vazón; y el ex concejal de Parana, Emanuel Gainza.

Además, serían parte también la ex concejal nogoyaense, Carla Dure, y Rocio Rezett, una de las colaboradoras más cercanas al Senador Alfredo de Angeli.

En las distintas Juntas Departamentales, por su lado, la idea que prima es la grandeza como valor fundamental para alcanzar los consensos que sean necesarios.

“De todos modos, a pocos días del cierre, barajamos aun la posibilidad de que existan nuevas incorporaciones de otros dirigentes, lo que permitiría dotar al armado de la mayor amplitud posible y sellar de manera definitiva la unificación de todas las líneas partidarias”, se espeficó.

Avalan esta propuesta de trabajo:

Gustavo Hein y Alicia Fregonese (Diputados Nacionales) – Intendentes Hernan Besel (Basavilbaso) y Exequiel Donda (San Benito) – Francisco Morchio (Senador Provincial) – Esteban Vitor, Ayelen Acosta, Manuel Troncoso, Martin Anguiano y Jorge Satto (Diputados Provinciales) – Joaquin La Madrid (Ex Diputado Provincial) – Concejales Carlos Alberto Dutra (C. del Uruguay), Evelyn Viganoni (C. del Uruguay), Felipe Sastre (Concordia), Magdalena Reta de Urquiza (Concordia), Carola Laner (Concordia), Santiago Buktenica (Feliciano), Matias Barsi (San Salvador), Noelia Taborda (Federal), Laura Molina (Federal), Agustín Secchi (Villaguay), Paola Campo de Garaicoechea (La Paz) , Mariana Osman (Nogoyá) , Maxi Paulin (Paraná), Norberto Ferrari (Tala), Juan Varese (La Paz) y Maru Nieves (Villaguay) – Otros dirigentes, quienes serían autoridades en sus departamentos, Susy Pérez (Villaguay), Oscar Carranza (Federación), Mario Challio (San Salvador), Aníbal Richard (Colón), Matías Garaicoechea (La Paz), Marcelo Meda (Gualeguay), Leandro Clapier (C. del Uruguay), Danilo Franzot (Nogoyá) y Mabel Albornoz (Victoria) – Ex candidatos a intendentes partido, Juan Orrico (C. del Uruguay), Javier Melchiori (Gualeguaychú) y Enrique Bouchet (Villaguay). Fuente:APFDigital

