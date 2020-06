//El rol como Nogoyaenses y las Responsabilidades Sociales en etapa de Pandemia

Nogoyá

La escalonada de casos positivos en las últimas semanas en la provincia, no deja ajeno al departamento Nogoyá de posibles contagios de Covid 19. El rol en nuestras conductas como ciudadanos, es la principal vacuna que tenemos para salir aireados de esta pandemia. Sino hay responsabilidad individual, nos veremos en una encrucijada sin salida.

Las medidas tomadas a tiempo por el gobierno nacional, el acompañamiento de la provincia y los municipios, fue la principal estrategia que se utilizó para evitar la escalonada propagación en forma inmediata del Covid 19. Esto permitió que el sistema de salud se preparara para la etapa de contención, que aún estamos atravesando.

La actual flexibilización en muchas actividades, la situación actual que se vive en la costa del Uruguay con la transmisión local por conglomerado o la cercanía de departamentos linderos a Nogoyá con casos positivos, exceptuando Victoria y Tala, sumado al tiempo que llevamos de pandemia, la cual se calcula está a mitad de proceso, son temas que no debemos dejar pasar por alto como población del departamento Nogoyá.

La responsabilidad que jugamos como ciudadanos es esencial, tanto o más importantes que las decisiones que se toman desde el gobierno provincial al armar los protocolos correspondientes, a fin de que los ciudadanos respeten las medidas tomadas. Esta esta etapa, sino hay responsabilidad individual, nos veremos en una encrucijada sin salida.

La ministra de salud Sonia Velázquez, en un medio radial de la ciudad de Nogoyá, manifestó que “es infinita la propagación que puede desarrollar una persona que posea el virus y tenga contacto con su entorno familiar, amigos, vecinos y todo alrededor, lo cual puede caer en una situación de irresponsabilidad personal”.

“Siempre pido a los funcionarios, que hagan el ejercicio de contar con cuantas personas tenemos contacto desde que nos levantamos hasta que termina el día. Esto multiplicado, hará que la propagación del virus sea incontrolable y puede generar un caos en forma inmediata. Por eso la importancia de las medidas que adoptamos, como el distanciamiento social, el lavado de manos, evitar encuentros de amigos en gran cantidad, el tapabocas y el no compartir un mate o darse un abrazo”.

Cuando algo pase en nuestro departamento, resultará más fácil culpar a las autoridades provinciales por no cuidarnos, a la Municipalidad por no controlar accesos, a la fuerza policial por no perseguir a personas que se juntan o no cumplían la cuarentena o al hospital local, por la falta de atención ante la demanda. En cambio, debemos detenernos a pensar, si realmente conocemos nuestras responsabilidades como habitantes, para cuando lleguen momentos de cuestionar y buscar culpables, no los busquemos fuera, sino podemos tener buenas prácticas como vecinos.

La ministra Sonia Velázquez llamó a ciudad el estatus social conseguido hasta ahora, porque las medidas y el acompañamiento que se logró en la provincia fue importante. “No bajemos los brazos en el cuidado personal antes la flexibilización laboral o de esparcimiento, porque es cuando más tenemos que tener cuidado, porque a mayor circulación de personas, habrá más posibilidades de contagio, porque el virus circula con velocidad y sin una vacuna aun para combatirlo.

Posible vacuna

“Actualmente no hay una vacuna y llevará algunos años conseguir una, porque estamos delante de un virus que es totalmente desconocido. El éxito o el fracaso ante esta pandemia, pasa por el comportamiento social de todos los ciudadanos y la única vacuna segura que hoy tenemos, es el cuidado personal, nuestro comportamiento social y las conductas que estamos incorporando hacia el otro.

Los equipos de salud

Es destacable el rol que cumplen los equipos de salud de los efectores

públicos del departamento y toda la provincia, no solo por la formación que fueron realizando y siguen haciendo, sino la capacidad de resiliencia, donde cada trabajador de salud, se hace fuerte ante de adversidades. “Esto es lo que ofrecemos a la sociedad como Estado, una salud pública comprometida, para que la sociedad se sienta cuidada”, enfatizó.

“Esta pandemia, dejará en los tomadores de decisiones, la enseñanza que la salud pública es una prioridad a partir de ahora estará en la agenda de todos. No solo los hospitales provinciales, sino los trabajadores y principalmente los centros de atención primaria, que llevan adelante la detección silenciosa de una enfermedad y ese es un valor que no tiene precio”, finalizó la Ministra de Salud.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com