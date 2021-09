//El presidente tomó juramento a los nuevos ministros y agradeció a los salientes

Ceremonia en Casa Rosada

Alberto Fernández tomó juramento, a los nuevos ministros del Gabinete nacional. Gobernadores participaron del acto. Afirmó que su Gobierno postula un país en el que no se «flexibilicen» los derechos de los trabajadores.

En la ceremonia que encabeza el Jefe de Estado, asumieron sus funciones Juan Manzur, en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Santiago Cafiero, en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería, y Pesca; Jaime Perzyck, en Educación, y Daniel Filmus, en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, Juan Ross se hará cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

El presidente afirmó que en el Frente de Todos «cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente», a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan «de cara a la gente».

Además, aseguró que el Frente de Todos le preocupa «más un movimiento político que no discute que un movimiento político que reflexiona», por lo que destacó que en el oficialismo se debate «de cara a la gente», remarcó.

El presidente afirmó que su Gobierno postula un país en el que no se «flexibilicen» los derechos de los trabajadores. «No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan», afirmó el jefe de Estado, quien planteó que hay «dos países en pugna» y el del Frente de Todos «no es el que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte», remarcó.

Por otra parte, el primer mandatario sostuvo que los argentinos no lo verán «atrapado en disputas innecesarias ni en disputas internas», al encabezar el acto de jura de nuevos ministros en Casa de Gobierno.

En tanto, agradeció a todos los funcionarios salientes de su Gabinete, quienes dijo cumplieron un rol «ejemplar» y que «han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó».

«Quiero darles las gracias honestamente, han sido funcionarios ejemplares», dijo el Presidente al encabezar la ceremonia de jura de los nuevos ministros del gabinete nacional desarrollada esta tarde en la casa Rosada.

Asimismo, Fernández sostuvo: «vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder» y valoró a los nuevos ministros que se incorporan hoy al Gabinete nacional. Recordó que algunos de ellos, incluso, fueron sus compañeros durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Juan Manzur asumió formalmente esta tarde como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, tras prestar juramento ante el presidente Alberto Fernández durante una ceremonia en la Casa Rosada.

Posteriormente, Santiago Cafiero asumió como ministro de Relaciones Exteriores y Culto, al prestar juramento ante el presidente Alberto Fernández, en una ceremonia en Casa de Gobierno.

En tanto, luego Julián Domínguez asumió como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Mientras que Aníbal Fernández asumió como ministro de Seguridad.

Por su parte, Jaime Perczyk asumió formalmente esta tarde como nuevo ministro de Educación de la Nación, tras prestar juramento ante el presidente; y Daniel Filmus asumió como nuevo ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación.

Finalmente, Juan Ross asumió como secretario de Comunicación y Prensa al prestar juramento ante el presidente Alberto Fernández, en un acto en Casa de Gobierno.

Durante el acto estuvieron presentes los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, además, participaron por videoconferencia los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de San Juan Sergio Uñac.

También asistieron, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales y miembros del Gabinete. Fuente: El Once

