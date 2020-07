//El Presidente se reunió con infectólogos para definir nueva etapa de cuarentena

La evolución de la pandemia

Alberto Fernández se reunió con el grupo de infectólogos que lo asesora y se mostró preocupado por el aumento de casos. El encuentro es clave para definir los pasos de la próxima etapa del aislamiento, a partir del 3 de agosto.

El presidente Alberto Fernández se reunió con infectólogos que integran el Comité de Expertos que lo asesora en el marco de la pandemia, poco antes de definir una nueva etapa de la cuarentena.

En la Quinta de Olivos estuvieron los médicos Javier Farina, Angela Gentile, Pedro Cahn, Eduardo López, Gustavo Lopardo y Florencia Cahn.

El mandatario nacional y los expertos analizaron los últimos datos de ocupación de camas, tasa de mortalidad, tasa de contagios y otros índices relacionados con el COVID-19, en la antesala a una nueva definición de cuarentena.

Tal como viene ocurriendo en sus últimas apariciones públicas, Alberto Fernández se mostró preocupado por el aumento exponencial de casos de coronavirus y dejó entrever la posibilidad de volver a endurecer la cuarentena en la próxima etapa, a partir del 3 de agosto.

«Veo con mucha preocupación la situación, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en el sentido de que no tenemos que lamentar más víctimas, pero tenemos que ponernos un poco firmes porque no está funcionando esto. Ayer (por el miércoles) alguien decía: ‘Hoy tuvimos menos casos’. Eran 300 casos menos que la semana anterior. Eso no es nada», señaló el Presidente.

Y añadió: «Es posible que la curva vuelva a bajar o que vuelva a subir, y eso tiene que ver con la gente en las calles, con la gente encontrándose, con la gente tomando un café o compartiendo un asado».

«Si haciendo esto nos ha pasado el crecimiento que tuvimos, entonces tenemos que pensar en hacer otra cosa», aseveró el mandatario, aunque sin confirmar la vuelta atrás en las flexibilizaciones.

Por la tarde, Fernández tendrá una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Allí comenzarán a definir los pasos a seguir desde el próximo lunes.

«Yo lo voy a hablar con Axel y con Rodríguez Larreta. Busco que los contagios cedan y que las camas en los hospitales estén a disposición y que no se sature el sistema médico. Quiero hablar con ellos y escucharlos a ellos», explicó.

Según el último reporte de la cartera sanitaria, el país cuenta con casi 180 mil casos y 3.311 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. Además, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva es del 63,6% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Fuente: EL Once

