El Presidente anunció inversión de $13 mil millones para ciencia y tecnología

Programa Construir y Equipar Ciencia

«Para que el desarrollo sea real necesitamos equilibrar fuerzas y recursos para que crezcan el sur y el norte, y ha llegado la hora de decir basta a tanto desequilibrio y tanta desigualdad», dijo Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández lanzó este mediodía en el Museo del Bicentenario los programas federales Construir y Equipar Ciencia, que tendrán una inversión de 13 mil millones de pesos y estarán destinados a organismos públicos nacionales, provinciales y municipales para adquirir equipamiento estratégico y adecuar la infraestructura con el objetivo de fortalecer las capacidades y desarrollar oportunidades estratégicas en las economías regionales de todo el país.

Acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y por la presidenta del CONICET, Ana Franchi, el mandatario señaló que «lo que más buscamos con este plan es federalizar la inversión en materia de ciencia y tecnología pensando primero en las periferias».

«No podemos seguir construyendo una Argentina que tiene un centro desarrollado y dos periferias», dijo y afirmó que «para que el desarrollo sea real necesitamos equilibrar fuerzas y recursos para que crezcan el sur y el norte, y ha llegado la hora de decir basta a tanto desequilibrio y tanta desigualdad».

«Si les damos recursos, en todas las provincias hay hombres y mujeres que pueden aportar a la ciencia y desarrollar proyectos que para las regiones son muy importantes», destacó el Jefe de Estado.

También participaron del acto el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz; el subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Núñez; y la subsecretaria de la Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Elisa Colombo, además de los ministros y ministras de todas las provincias e investigadores de todo el país.

La inversión anunciada permitirá establecer una red federal de infraestructura científico tecnológica para transformar el modelo productivo y reducir asimetrías entre provincias y regiones del país.

Fernández reiteró que «la verdadera riqueza está en tener la tecnología adecuada para poder desarrollar y aprovechar los recursos» y resaltó que «en los últimos tiempos se han dado muestras más que sobradas de cómo el conocimiento se puso al servicio de una sociedad que lo necesitó».

Valoró, en ese sentido, la «dedicación de los científicos y científicas para que hoy tengamos la soberanía de tener la vacuna contra el coronavirus», y destacó el «potencial que tenemos para poder ser autónomos y no depender de otros» ante una nueva crisis.

En su intervención, Filmus ponderó que «comienza un proceso en el que vamos a multiplicar por más de cuatro la inversión en ciencia y tecnología», y expresó que «sin ciencia no va a haber desarrollo productivo nacional, no va a haber soberanía ni la posibilidad de resolver los problemas de la gente», subrayó.

En el inicio de la actividad, el secretario Paz valoró el rol de estas iniciativas de «orientar estratégicamente» el sistema nacional de ciencia y tecnología «para que los científicos y tecnológicos tengan las condiciones para atacar y resolver los problemas centrales de nuestro país con una mirada federal y tratando de revertir la terrible desigualdad en la distribución de los recursos».

«Equipar Ciencia» apunta a la adquisición de equipamiento de mediano y de gran porte para dotar de mayores capacidades a las instituciones científicas, universidades nacionales y provincias y municipios.

Los equipos pueden tener un valor de entre 100 mil dólares y 1,2 millón de dólares y deberán estar orientados a expandir el acceso de maquinaria estratégica a regiones del país donde no se encuentra garantizado, mantener actualizado el parque de equipamiento para asegurar las necesidades del sector productor de bienes y servicios y fortalecer y expandir el acceso a nuevas tecnologías destinadas a reforzar áreas de vacancia o en crecimiento.

Podrán solicitarlos los organismos públicos científicos y tecnológicos de jurisdicciones provinciales y municipales, con un monto máximo por institución y por provincia de 2 millones de dólares por año para la adquisición de hasta dos equipos de entre 100 mil y 300 mil dólares.

En tanto, «Construir Ciencia» busca mejorar las condiciones edilicias de la ciencia y la tecnología mediante la construcción o adecuación de infraestructura para la promoción de actividades de investigación, vinculación, transferencia y popularización científica, con un monto máximo del presupuesto de cada proyecto equivalente a 5 millones de dólares.

Podrán presentar solicitudes las instituciones nacionales que formen parte del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, así como los organismos públicos de jurisdicciones provinciales y municipales. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com