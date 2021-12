//El Plan Previaje superó los $70.000 millones en facturación

Prevén $75.000 para fin de año

«Quedan casi 10 días de cargas de boletas (hasta que termine el año), así que creo que vamos a estar arriba de los 75 mil millones de pesos» ingresados desde agosto, cuando comenzó la segunda edición del plan, estimó el ministro Lammens.

El plan de reactivación turística Previaje superó esta semana los 70.000 millones de pesos en facturación en su edición 2021, anunció el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, quien estimó que con los tickets que se cargarán en los días que restan de diciembre se podría llegar a fin de año por encima de los 75.000 millones.

«Ayer llegamos a 70 mil millones», dijo a Télam el funcionario, quien consideró ese logro como «un éxito contundente, rotundo», y contó que ya le informó al presidente Alberto Fernández que «todas las estimaciones del Previaje quedan cortas, por suerte».

En la segunda semana de este mes, cuando la facturación alcanzaba los 60.000 millones de pesos y sextuplicaba lo acumulado en la primera edición de Previaje (10.000 millones), Lammens había vaticinado que para fin de año «vamos a estar cerca de los 70 mil millones de pesos, septuplicando» ese monto.

Ahora, el jefe de la cartera turística advirtió que «quedan casi 10 días de cargas de boletas (hasta que termine el año), así que creo que vamos a estar arriba de los 75 mil millones de pesos» ingresados desde agosto, cuando comenzó la segunda edición del plan.

Esta propuesta del Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep) tuvo su primera edición entre noviembre y diciembre de 2020, y este año fue relanzada en agosto, desde cuando fue utilizada por más de 3 millones de turistas, con la participación de unos 100.000 comercios y 15.000 empresas del rubro.

Se trata de un sistema de incentivo para la compra previa de viajes, hospedajes y otros productos turísticos que devuelve el 50% del importe gastado en un crédito que debe ser utilizado nuevamente en la cadena de comercialización del sector.

Lammens sostuvo: «Es un gran incentivo de la demanda; incentiva a los privados también, entonces el Estado recauda en las dos instancias: recauda en la primera compra que hace el turista y vuelve a recaudar con la tarjeta que nosotros le damos».

Los rubros habilitados por la cartera turística para operar con Previaje son alojamiento, alquiler de vehículos y equipamiento, transporte, atractivos turísticos, agencias de viajes, productos regionales, excursiones, centros turísticos, gastronomía, entretenimiento y ocio.

Este año, el Minturdep lanzó en septiembre la versión especial para jubilados, Previaje PAMI, que otorga mayor beneficio al consumidor, al incrementar la devolución al 70% del gasto efectuado.

Mediante un acuerdo entre el Ministerio y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), desde entonces accedieron a este programa unas 300.000 personas del sector pasivo, quienes generaron tickets por unos 7.000 millones de pesos.

Lammens reiteró en el reciente diálogo con Télam que esta versión de Previaje fue impulsada porque «las personas mayores fueron quienes más sufrieron la pandemia» y consideró que se trata del «programa más grande en la historia del PAMI en materia de turismo», durante los 50 años de existencia de esa obra social.

«El plan funcionó de una manera extraordinaria para todos los sectores económicos, para todos los sectores sociales», aseveró el funcionario, y aclaró que «saliendo de la cuestión presupuestaria, de la cuestión material, a mucha gente le posibilitó irse de vacaciones».

En ese sentido, explicó que, para «mucha gente que por ahí no pensaba en irse, que tenía dudas o no llegaba con el dinero, esta fue la herramienta por la que dijo ‘bueno, me tomo unos días con la familia, me tomo unos días con mis amigos'».

Desde diversos sectores, tanto privados como autoridades provinciales, entre otros, existe coincidencia en que se debe mantener al Previaje como política de Estado en forma permanente.

Esa propuesta está contemplada dentro de un proyecto de ley integral de turismo en elaboración en el marco del Consejo Económico y Social, que el Gobierno enviará al Parlamento con la intención de su aprobación por unanimidad, apuntó Lammens.

El Plan Previaje también despertó interés en gobiernos de otros países, como Perú, Ecuador y Paraguay, cuyas autoridades turísticas intercambiaron información con sus pares de la Argentina, y en organismos internacionales, como la Organización Mundial del Turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que reconocieron el impulso que el programa le dio al sector en la poscuarentena, aun durante la pandemia. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com