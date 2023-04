El piercing de Tini Stoessel en una zona íntima: quedó en evidencia por una foto

La mamá de la artista subió una imagen donde se ven los aros que tiene la cantante. Ese detalle no pasó desapercibido para sus seguidores a partir de la foto en la que aparece con una remera blanca y sin corpiño.

Tini Stoessel no solo se convirtió en un ícono de la música sino también de la moda. Sus fanáticos están pendientes de sus looks y de sus outfits. Por ese motivo, un detalle que se pudo ver en una foto que subió la mamá de la cantante no pasó desapercibido en las redes sociales.

Se trata de un piercing que la intérprete de “Miénteme” se hizo en una zona íntima y que nadie conocía. Sin embargo, tras la instantánea que subió Mariana Muzlera, ya no es un secreto.

En la imagen, Stoessel luce una remera blanca y sin corpiño, por lo que se notó los aros que lleva en los pezones. “¡Amo” Tiene un piercing en la bubi. Jamás podrán”, escribió una internauta sobre este detalle que la artista jamás había revelado públicamente.