El paseo familiar de Kate Hudson en Nueva York, la salida romántica de Dakota Johnson y Chris Martin en Los Ángeles: celebrities en un click

Además, Kourtney Kardashian fue a comer a un restaurante de Malibú, y Sara Sampaio entrenó en Los Ángeles

Sara Sampaio fue fotografiada cuando salía de un gimnasio privado de Los Ángeles, en donde tomó una clase de pilates. Lució un conjunto deportivo de calzas y top color bordó y zapatillas blancas de cuero (Fotos: The Grosby Group) Sharon Stone fue a comer con una amiga al exclusivo restaurante Via Alloro en Beverly Hills. Para ello, lució un jean, un sweater azul estampado y un sombrero marrón Kate Hudson y Danny Fujikawa disfrutan con su hija Rani de unos días de vacaciones en Nueva York, a donde viajaron porque la actriz debía cumplir con compromisos laborales. Y aprovechó la oportunidad para descansar junto a su esposo y su hija. Fueron fotografiados cuando salían del hotel de Manhattan en el que se hospedan, y mientras se disponían a dar un paseo Jennifer Lopez y Ben Affleck asistieron al cumpleaños del representante de la artista, Benny Medina. Fue en un exclusivo restaurante de Beverly Hills: ella lució una pollera roja a cuadros que combinó con su cartera, un top con transparencias y un tapado negro; el actor, en tanto, llevó un pantalón negro de jean, camisa azul que combinó con su tapado Dua Lipa fue fotografiada mientras daba un paseo por la zona de West Village, en Nueva York. La cantante lució un pantalón de jean, un sweater marrón con detalles amarillos y una gorra Noche romántica. Dakota Johnson y Chris Martin fueron a comer a un exclusivo restaurante de italiano en Los Ángeles. Fueron fotografiados cuando llegaban al lugar: él lució un traje con camisa y corbata, mientras ella optó por un pantalón de gabardina y un sweater batik Robert Pattinson y su novia, Suki Waterhouse, fueron a comer a San Vicente Bungalows, en West Hollywood, con un grupo de amigos. El actor buscó pasar desapercibido aprovechando el uso del tapabocas y sumó una gorra Becky G intentó mantener un bajo perfil cuando salía del SoFi Stadium, en Inglewood, California. La cantante lució un conjunto de pantalón y buzo blanco, zapatillas celestes, tapabocas y llevó la capucha puesta buscando que nadie la reconociera Kourtney Kardashian fue a comer junto con Travis Barker y su hijo al exclusivo restaurante Nobu, de Malibú. Fueron fotografiados cuando abandonaban el salón y se dirigían a su auto. Ella lució un catsuit negro de cuero y estiletos plateados que combinó con su cartera Rumer Willis fue fotografiada cuando llegaba a la casa de una amiga en un barrio residencial de Los Ángeles. Lució un enterito de jean, pañuelo, zapatos negros y cartera marrón (Fotos: The Grosby Group) Fuente: Infobae

