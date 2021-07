//El panorama de los 26 equipos en la previa al inicio del torneo

Comienza la Copa de la Liga Profesional 2021, y con un mercado de pases que no tuvo nombres rutilantes, los equipos se prepararon para cumplir con sus objetivos, el de Patronato, sumar puntos para conseguir la permanencia en Primera.

Se terminó la espera. Luego de la alegría por la conquista de la Selección en el Maracaná y tras el regreso de las Copas, este viernes arranca el torneo de la Liga Profesional, con nuevo formato de todos contra todos en 25 fechas. Con un austero mercado de pases, en el que hasta ahora se registraron 104 incorporaciones, así llegan los equipos al inicio de la competición.

Aldosivi

El equipo de Fernando Gago se renovó con algunos nombres importantes como Fabricio Coloccini, Martín Cauteruccio y Francisco Cerro. Además, se aseguró la continuidad de Emanuel Insúa, y por ahora, de su goleador Federico Andrada. De cara al primer partido, Pintita no sabe si podrá contar con Emiliano Insúa por molestias físicas.

Posible 11 para el debut: Fabián Assmann; Emanuel Iñiguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa ó Federico Milo, Emanuel Insúa; Joaquín Indacoechea, Francisco Cerro, Francisco Grahl; Javier Iritier, Federico Andrada y Malcom Braida.

?Argentinos

El Bicho está en medio de los octavos de Libertadores ante River, donde rescató un empate en el Monumental y pone el foco en la vuelta, la semana que viene. Sin embargo, Gabriel Milito no se guardaría nada el domingo, cuando visite a Independiente en Avellaneda por el debut del Torneo. Se incorporaron: Enzo Kalinski, Luciano Gómez y Nicolás Reniero. Se fueron: Matías Caruzzo (se retiró), Iván Colman, Juan Román Pucheta y Matías Pisano.

Posible 11 para el debut: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Ángel Torrén, Carlos Quintana; Jonathan Sandoval, Franco Moyano, Luciano Gómez, Elías Gómez, Gabriel Florentin; Gabriel Ávalos y Gabriel Hauche.

Arsenal

A diferencia de anteriores mercados, el Arse logró no desarmarse más allá de las salidas de dos jugadores importantes: Jesús Soraire y Jhonatan Candia. Llegaron Sappa, Mansilla, Miloc, Larralde y Mazzola, quien debutó con gol frente a Sporting Cristal en la Sudamericana. Rondina pondrá un equipo alternativo frente a San Lorenzo porque la prioridad es dar vuelta la serie copera en Sarandí tras la derrota 2-1 en la ida con el club peruano.

Posible 11 para el debut: Alejandro Medina; Julián Navas, Mateo Carabajal, Gastón Suso, Lucas Suárez; Brian Farioli, Juan Andrada, Leonel Picco, Nicolás Castro; Bruno Sepúlveda y Nicolás Mazzola.

Atlético Tucumán

Si bien parecía que la vuelta del Pulga Rodríguez era un hecho, finalmente no se dio. Los que sí llegaron son Renzo Tesuri, Ciro Rius y un viejo conocido: Cristian Menéndez. Pero se fue un jugador clave, Javier Toledo. Además, Augusto Lotti y Junior Benítez dieron positivo de Covid-19 y se perderán el duelo con Lanús.

Posible 11 para el debut: Christian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Yonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Agustín Lagos, Abel Bustos, Cristian Erbes, Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Ramiro Ruíz Rodríguez.

Banfield

El Taladro perdió a una de sus figuras, Iván Arboleda, y vendió a Martin Payero, quien podría permanecer este torneo mientras tramita su ciudadanía europea. Pero se reforzó con cuatro nombres (Gustavo Canto, Joel Soñora, Valentín Barbero y Gonzalo Miceli). Y repatrió a Cambeses para que reemplace a la Araña. Viene de ser eliminado de la Copa Argentina por San Telmo.

Posible 11 para el debut: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto; Juan Álvarez, Giuliano Galoppo, Alejandro Cabrera, Mauricio Cuero; Juan Manuel Cruz o Joel Soñora y Luciano Pons.

Boca

Sin Tevez y con un plantel más terrenal, el nuevo Boca sumó a Marcelo Weigandt (volvió de Gimnasia), Nicolás Orsini (compra a Lanús), Norberto Briasco (compra a Huracán) y Esteban Rolón (ejecutó cláusula del Globo). Además, Advíncula está en camino, mientras la llegada de Miguel Borja es compleja.

Tras el empate ante Atlético Mineiro, con el polémico gol anulado al Pulpo González, Russo necesita guardar al equipo titular pensando en el desquite de octavos de final. Por eso este viernes ante Unión iría con una formación alternativa. Eso no quiere decir que Boca va a presentar un equipo que no compita. Por el contrario, si bien es cierto que habrá muchos chicos (Giampaoli, posiblemente Barcos, Molinas, Varela y Vázquez), también tendría su chances futbolistas como Javi García, Licha López, Zambrano, Campuzano y hasta Orsini, uno de los refuerzos.

Posible 11 para el debut: Javier García; Renzo Giampaoli, Lisandro López, Carlos Zambrano, Barcos/Sandez; Gonzalo Maroni/Aaron Molinas, Alan Varela, Jorman Campuzano, Agustín Obando; Luis Vázquez y Nicolás Orsini.

Central Córdoba

El Ferroviario se quedó en la puerta de entrar en la fase decisiva en la Copa de la LPF, y va por la revancha en este torno, en el que arrancará ante Banfield. Cinco refuerzos tiene Gustavo Coleoni: Jesús Soraire, Lautaro Torres, César Rigamonti, Silvio Martínez y en las próximas horas llegará Matías Mier. Pero la mejor noticia para el Sapito es la continuidad del capitán y figura: Cristian Vega.

Posible 11 para el debut: Andrés Mehring; Juan Cruz González, Dixon Rentería, Federico Andueza, Oscar Salomón, Jonathan Bay; Leonel Galeano, Cristian Vega, Lucas Brochero; Milton Giménez y Claudio Riaño.

Colón

El campeón mantuvo su base y renovó Eduardo Domínguez, el padre de la criatura. Sumó a Mauro Formica, Nahuel Gallardo y Lucas Beltrán. Pero, se fue la figura, el Pulga Rodríguez, junto a Gonzalo Escobar. Burián aún no extendió su contrato. Está la incógnita de cómo reaccionará el equipo. Además, el Sabalero está sufriendo un brote de coronavirus y siete jugadores podrían ser baja para enfrentar a River.

Posible 11: Leonardo Burián o Ignacio Chicco; Facundo Mura, Bruno Bianchi, Facundo Garcés y Nahuel Gallardo o Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Alexis Castro; Facundo Farías y Nicolás Leguizamón o Wilson Morelo.

Defensa y Justicia

El Halcón perdió tres jugadores claves como Enzo Fernández, Francisco Pizzini y Braian Romero. Pero arribaron Lucas Barrios, Braian Rivero, Hugo Silva, Rodrigo Contreras, Alexis Soto, Kevin Gutiérrez y Hugo Fernández. Para el debut contra Huracán, Beccacece no pondría lo mejor. El técnico guardará jugadores para el segundo partido con Flamengo por los octavos de la Libertadores, después de la caída 1-0 en Varela por la ida.

Posible 11 para el debut: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Fernando Meza, Tomás Cardona, Alexis Soto; Braian Rivero, Raúl Loaiza, Kevin Gutiérrez, Hugo Fernández; Gabriel Hachen y Lucas Barrios.

Estudiantes

El Pincha debuta ante Sarmiento con las bajas sensibles en este mercado de pases de Martin Cauteruccio, Enzo Kalinski, Iván Gómez, Ángel González (a préstamo a Lanús) y Pablo Sabbag. Pero el Ruso Zielinski sonríe con la vuelta de Nahuel Estévez (volvió del Spezia de Italia) y Fernando Zuqui (volvió de Yeni Malatyaspor de Turquía). Además el León se reforzó con Gonzalo del Prette y Matías Aguirregaray, pero está a la espera de más refuerzos.

Posible 11 para el debut: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Juan Manuel Sánchez Miño, Fernando Zuqui: Francisco Apaolaza y Leandro Díaz.

Gimnasia

El Lobo hizo el fichaje del mercado de pases con la llegada de Luis Miguel Rodríguez. Igual, el Pulga se lesionó y se perderá el debut con Platense. Además de él, Nicolás Colazo, Guillermo Fratta, Manuel Insaurralde y Francisco Gerometta también llegaron al Tripero. Y se marcharon el referente Víctor Ayala, el indiscutible titular Weigandt y los puntas Lucas Barrios y Horacio Tijanovich.

Posible 11 para el debut: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta o Leonardo Morales, Guillermo Fratta, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Emanuel Cecchini; Brahian Alemán, Matías Miranda, Johan Carbonero o Nicolás Colazo; Nicolás Contín.

Godoy Cruz

El Tomba arrancará el torneo con muchos cambios: seis altas y seis bajas. Llegaron Manuel Llano, Jeison Chalá, Guillermo Ortiz, Nelson Acevedo, Martín Argüello y Néstor Breitenbruch. Se fueron Ezequiel Cirigliano, Hugo Silva, Renzo Tesuri, Wilder Cartagena, Mauro Dos Santos y Fabián Enríquez. La preocupación de Sebastián Méndez de cara al debut es no haber hecho un sólo gol en la pretemporada.

Posible 11 para el debut: Roberto Ramírez; Elías López, Guillermo Ortiz, Néstor Breitenbruch, Ian Escobar; Jeison Chalá, Luciano Pizarro, Gonzalo Abrego, Martín Ojeda; Matías Ramírez y Tomás Badaloni.

Huracán

El Globo perdió a Norberto Briasco y Esteban Rolón, dos figuras que partieron a Boca. Pero incorporó a ocho jugadores, entre ellos, el ídolo Marcos Díaz que volvió tras dos años y medio, y si está bien irá de arranque ante Defensa. Además, piezas claves como Claudio Yacob y el capitán Lucas Merolla seguirán en el club.

Posible 11 para el debut: Marcos Díaz ó Sebastian Meza; Raúl Lozano, José Moya, Lucas Merolla, Iván Erquiaga; Lucas Vera, Santiago Hezze, Claudio Yacob, Franco Cristaldo; Jhonatan Candia y Enrique Triverio.

Independiente

Julio Falcioni y varios futbolistas de Independiente lo dejaron claro en las últimas horas: la idea es que, partiendo desde las bases de la solidez defensiva conseguida en el semestre pasado, el Rojo se suelte un poco más y se vea un equipo que salga a imponer condiciones y a tratar de someter a sus rivales. El equipo de Avellaneda, que viene de perder 1 a 0 ante Santos en Brasil por la Sudamericana, tendrá su debut en el torneo este domingo, ante Argentinos Juniors.

La cabeza indefectiblemente está puesta en el torneo continental, pero el Emperador no quiere descuidar el torneo. Joaquín Laso, quien no jugó en Brasil por no estar habilitado, ingresaría por Patricio Ostachuk en el fondo. Además, Brian Martínez podría entrar por Andrés Roa. Fuente: Super Deportivo

