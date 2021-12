//El noble gesto de un fotógrafo al ver que una quinceañera era retratada por sus padres con un celular

Un fotógrafo compartió la situación que vivió en plena calle, cuando encontró a una mamá y papá haciendo una casera sesión de fotos a su hija que cumplía 15 años.

Tradicionalmente, el cumpleaños de 15 de una joven es un momento importante por lo que se realiza un gran festejo. Y esto conlleva a una gran producción que incluye un imponente vestido, salón, decoración y claro retratos del momento. Y un fotógrafo vio una parte de esto.Emir Peña es un fotógrafo de México que contó en las redes sociales la situación que vivió en la calle. “Me encontré a unos papás tomándole las fotos de sus XV’S a su hija con el cel”, indicó en un video en Tik Tok.Y relató que al ver esto decidió acercarse a las tres personas y les ofreció su servicio de fotográfica, sin cobrarle nada. Claro que hizo esto porque se vio conmovido por la escena, ya que esta tradición del festejo es algo muy costoso y se visualizaba que estos padres querían cumplir con este deseo de su hija.El fotógrafo indicó que le costó convencer a los padres de que solo quería ayudar, ya que era raro que alguien se ofrezca y no les cobre nada, pero finalmente aceptaron y en 5 minutos hicieron fotos de manera profesional y se volvió viral.

En el resultado se puede ver a la feliz adolescente posando con un gran vestido fucsia y todo el look a tono, con un ramo de flores en sus manos. Y claro que utilizaron las locaciones de la calle, teniendo un excelente resultado.“Me emociona que haya gente tan buena como vos”, “Quedaron hermosas”, “Ay esos padres que dan todo por sus hijos y vos un genio”, “Me hiciste emocionar con la historia”, “Para mí que te tienen que invitar al cumple, de onda”, “Hermoso gesto”, “Aguante ayudar a personas que no conocer”, “¿Sos consciente que hiciste un gran cambio para ellos?”, “Esto me dio esperanza en la humanidad”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al joven. Fuente: La100

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com