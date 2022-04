El momento esperado: Se sortea el Mundial de Qatar y Argentina conocerá sus rivales

La Copa del Mundo 2022 ya se empieza a vivir desde ahora y, pese a que faltan meses para su inicio, hoy desde las 13, se realizará el sorteo que se llevará a cabo en Doha y que definirá cómo quedarán conformados los grupos.

Llegó el día. Este viernes será el sorteo del Mundial de Qatar 2022. En todo el planeta la expectativa crece con cada minuto. A partir de las 13 (hora de la Argentina), comenzará la ceremonia en la que quedarán definidos los ocho grupos de la máxima cita del fútbol.

El sorteo se realizará en Doha. Una vez terminado quedarán cuestiones por resolver, ya que todavía no están los 32 clasificados. Aún restan por disputarse zonas de repechaje. Además, las fechas exactas de los partidos se conocerán, en principio, el sábado.

El Mundial se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.



Qatar 2022: los bombos para el sorteo del Mundial

El anfitrión, Qatar, encabezará el Grupo A de la cita mundialista y será la primera bolilla del Bombo 1 que lo componen, según el ranking FIFA, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

En el Bombo 2 dirán presentes Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos. Por su parte, el bolillero número 3, tendrá a Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Marruecos y Túnez.

Por último y más complicado será el Bombo 4, ya que el mismo no cuenta con la confirmación de todos los países debido a hay partidos de repechaje pendientes: Ghana, Canadá, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún, Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales), Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) y Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).

Las particularidades del sorteo: el Grupo A es para Qatar,lugar concedido por ser el organizador, mientras que del B al H irá por sorteo pese al ranking, esto quiere decir que el elenco de Lionel Scaloni que se ubica cuarto, no tiene garantizado ser cabeza del Grupo E. El certamen deportivo más importante del mundo comenzará el 21 de noviembre en el «Al Bayt Stadium» y finalizará el 18 de diciembre en el «Lusail Stadium» cuando se vean las caras los equipos que buscarán el título de «campeón del mundo».

La fase de grupos se disputará entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre y en ese período habrá partidos todos los días ya que se llevarán a cabo cuatro encuentros, dos de cada grupo, en cuatro horarios diferentes que permitirán verlos a todos.

Desde el 3 de diciembre se disputarán los octavos de final que finalizarán el día 6 de diciembre y, en este caso, se jugarán dos encuentros por jornada.

En tanto, los cuartos de final serán el 9 y 10 de diciembre también con dos eliminatorias, y las semifinales tendrán lugar entre el 13 y el 14 de diciembre en un mismo horario, tras lo cual se conocerán a los dos finalistas para el 18 de diciembre, mientras que el tercer puesto se definirá el día previo. Fuente: Super Deportivo

