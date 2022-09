El lunes comienza la venta de entradas para el Carnaval de Gualeguaychú: precio

Desde la Comisión del Carnaval confirmaron que el próximo lunes arranca la venta de entradas para la edición 2023 del mayor evento de Gualeguaychú. En esta oportunidad serán solo para el mes de enero. El costo.

El presidente de la Comisión del Carnaval, Lucio Benítez, anunció que a partir del lunes 3 de octubre se ponen en venta las entradas para la edición del próximo verano, que será a través de la página propia y de Entrada Uno, una empresa especializada que incluirá la venta en Uruguay.

La plataforma contratada para realizar la venta digital de las entradas será entradauno.com. Las entradas disponibles solo serán las de enero y tendrán un precio de pre venta de $2800. Sin embargo, ese precio se irá ajustando de acuerdo a la inflación.

“Ya están los precios de entradas anticipadas a partir del lunes, lo mismo para comprar ubicaciones. Ojalá podamos hacer la venta con mucha anticipación”, dijo Benítez.

En este sentido, explicó que “se llamó a varias empresas y la que mejor nos pareció por la promoción que ofreció es Entrada uno, que tiene el Movistar Arena y algunos shows internacionales. También nos facilita el sistema de entrada”.

Por otro lado, manifestó que están haciendo contactos con gente del Uruguay para vender entradas en el país vecino.

A su vez, el dirigente señaló que ya se arrancó con el armado del cosmódromo y que están manteniendo una buena conversación con el municipio sobre las obras que se están realizando.

Por último, Benítez informó que este año el carnaval no tendrá participación en la Feria Internacional de Turismo, debido a que no es rentable. Sin embargo, tendrán una actuación el 8 de octubre en la Fiesta de la Flor en Escobar. Fuente: El Once

