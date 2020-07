//El invierno se hace sentir

SMN

Según el Servicio Meteorológico Nacional , para hoy miércoles, se prevé cielo nublado y mayormente nublado durante todo el día. con temperaturas de entre 4º C y 12º C. Con una humedad del 95%. Las lluvias persistirán en la costa del río Uruguay. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com