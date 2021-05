//El insólito motivo por el que Karina ‘La Princesita’ no menciona a su novio

La Princesita se declaró como celosa empedernida al revelar que no quiere que nadie le robe a su novio.

Tras su debut en el certamen televisivo de baile, Karina ‘La Princesita’, por primera vez, se animó a mostrar a su novio, Nico Furman, en público.

“Pensé que iba a morir sola. Me gustaría ser mamá otra vez porque la veo a Sol muy grande e independiente, que ya no me da bolilla”, explicó en el 2020 mientras fue jurado del Cantando. Fue a medidados de abril cuando la cantante reveló que estaba enamorada.

Tras su debut en el certamen televisivo de baile, Karina ‘La Princesita’, por primera vez, se animó a mostrar a su novio, Nico Furman, en público.

“Pensé que iba a morir sola. Me gustaría ser mamá otra vez porque la veo a Sol muy grande e independiente, que ya no me da bolilla”, explicó en el 2020 mientras fue jurado del Cantando. Fue a medidados de abril cuando la cantante reveló que estaba enamorada.

La pareja ya lleva poco más de un año y aunque al principio le costó, la cantante tropical terminó confesando que había encontrado el amor. Con Furman comparte la misma pasión: la música. Hace unos días se mostraron cantando juntos y la rompieron.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de Marcelo Tinelli y se lo hizo notar en su debut. Es que La Princesita no arrobó a su novio en el video que publicó en su muro en el que cantaron “Si me dices que sí” de Camilo.

Fue así como la cantante terminó por revelar que no está dispuesta a compartir a su pareja con nadie. “No lo nombré en Instagram para que no lo sigan sino te lo roban estas guachas. Se mira y no se toca”, expresó Karina para sorpresa de todos en el piso.

Es que nadie se imaginaba que La Princesita era tan celosa. No obstante, invitó a Nico Furman para que tomara el micrófono y cantaran en el piso un tema de Emanuel Wirtz. Fue así como cantaron a capela “Amor donde quiera que estés” y la rompieron.Fuente: El Once