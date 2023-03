El Indio Solari habló del dinero, el supuesto avión y sus “propiedades” en EE.UU

El ex redonditos de Ricota compartió este domingo una publicación en redes sociales en la que de ciertos comentarios que se refieren a su realidad económica

Carlos Solari, el Indio adentro y afuera de los Redonditos de Ricota, compartió este domingo una publicación en redes sociales en la que se refiere al patrimonio económico que le atribuyen tal como “un avión privado” o “propiedades en Nueva York”.

En la publicación, el músico se expresa a través de un mensaje manuscrito (que parece de puño y letra) acompañado de una foto suya.

“Muchos de uds (sic), que me quieren bien, dicen que me merezco y que está bien ganado el dinero que dicen por allí. Pues bien, sepan uds que no tengo propiedades en NY ni en París ni en ningún lugar de Europa», comienza el posteo.

«Así también, no tengo avión privado ni vivo en EE.UU.”, continúa el texto que cierre con la afirmación “hace ya ocho años que no viajo a ningún lado».

El mensaje se multiplicó en redes sociales y entre los comentarios se leen mensajes de apoyo al artista de 74 años, alejado de los escenarios luego de anuncia que está afectado por el mal de Parkinson. Fuente: El Once

