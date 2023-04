El gran presente de Werner en el automovilismo: lidera en TC y TC Pick Up

El paranaense atraviesa un momento ideal en ambas categorías nacionales y ya tiene el triunfo obligatorio para pelear por la corona. Además, el entrerriano se muestra competitivo en el Turismo Nacional y en la Trans Am Series de EEUU.

Los campeonatos se consiguen y se festejan a fin de año, nunca a comienzos de temporada. Pero esa máxima del automovilismo deportivo no le resta valor (o no debería, al menos) a otros logros. Aunque algunos de ellos sean parciales. Es el caso dequien a sus 34 años -y acaso en el mejor momento de su campaña deportiva- lidera los campeonatos de Turismo Carretera y TC Pick Up -con victorias en ambas categorías- y se muestra competitivo en el Turismo Nacional y en la TransAm Series de Estados Unidos.

El entrerriano se adjudicó la 1ª fecha del campeonato de TC (Viedma), algo que logró por 1ª vez desde su desembarco en la categoría, el 6 abril de 2008, en San Luis. Y en las otras 3 Finales de este año también terminó entre los 10 primeros (4º en Centenario, 4º en Toay y 10º en El Calafate), siendo el único piloto de la «máxima» que consiguió terminar todas en el «top 10».

Con su grupo de mecánicos de siempre, el equipo propio asentado en Paraná y la apuesta renovada por los motores de «Rody» Agut, el bicampeón -a cargo de las decisiones técnicas respecto del chasis- encabeza el certamen con 14,5 puntos de ventaja sobre Julián Santero (Ford).

Y el auto estrenado en Concordia 2022 demostró estar a la altura de sus aspiraciones, ya que con él obtuvo 3 victorias en 12 Finales -es el más ganador en ese período- y 2 «pole position» en 11 clasificaciones.

El fin de semana pasado, en La Plata, Werner también pudo plasmar en un triunfo su muy buen comienzo de temporada en el TC Pick Up. Luego de liderar las primeras 5 fechas del certamen 2022, el «Zorro» atravesó una racha de malos resultados (4 abandonos en 6 carreras, con un 5º puesto como lo más destacado) que le impidieron pelear por el título con posibilidades reales en el Coronación en San Nicolás.

Mientras Andrés Jakos, su compañero en el Toyota Gazoo Racing Argentina, ganaba las 2 últimas fechas y lograba el subcampeonato. Este año, Mariano arrancó con 2 podios (3º y 2º) y en esta 3ª fecha pudo al fin cortar la racha de 1 año y 11 carreras sin éxitos en el TCPK.

El paranaense se quedó con los 47 puntos en juego en el primer fin de semana con los neumáticos NA, con los cuales su Hilux logró una rápida adaptación, mérito que le adjudicó a Cristian Kissling, el responsable técnico del TGRA. Así, pasó a comandar la tabla anual con 12 unidades de ventaja sobre Diego Ciantini (VW Amarok).

En el Turismo Nacional, Werner tomó parte de 2 de las 3 fechas: se perdió la de Río Gallegos por su compromiso con la TransAm Series en NOLA, donde en su debut clasificó 7º entre 30 autos pese a los problemas mecánicos que le impidieron girar en los entrenamientos previos y que también lo complicaron en la carrera.

En la Clase 3 del TN, fue protagonista, aunque los resultados finales se le negaron. Clasificó 4º en Alta Gracia y marcó la «pole position» en Paraná, pero abandonó en ambas Finales: por una manguera de aceite en Córdoba y por un semieje en Entre Ríos.

No siempre los buenos comienzos se condicen con buenos finales. Pero estos últimos son muchos más probables cuando están dadas las condiciones -técnicas, humanas, anímicas, deportivas- y se cuentan con las herramientas y recursos adecuados. Y es de lo que ha dado muestras este año Werner, tanto en el Turismo Carretera como en el TC Pick Up.

El entrerriano tiene fundadas aspiraciones para ilusionarse con su tercer título en el TC y con el primero en el TCPK, donde si bien se convirtió en el principal retador del tricampeón Juan Pablo Gianini, terminó los 2 torneos como piloto oficial Toyota detrás de su compañero Jakos. De conseguir ambas coronas en 2023, sería el primer piloto en festejar en un mismo año en las 2 principales categorías de la ACTC. Fuente: Super Deportivo

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com