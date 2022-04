El golazo del exRiver Borré para eliminar al Barcelona: la dedicatoria a Freddy Rincón

El delantero colombiano marcó un espectacular tanto desde afuera del área en el partido en el que el Frankfurt eliminó de la Europa League al equipo catalán. En su festejo recordó al exfutbolista fallecido este jueves.

Rafael Santos Borré tuvo una actuación brillante para el Eintracht Frankfurt, que se presentó en el Camp Nou con la misión de acceder a las semifinales de la Europa League. El ex delantero de River fue uno de los protagonistas más destacados de la jornada, dado que improvisó una obra de arte espectacular en la casa del Barcelona.

Tras igualar 1 a 1 en territorio alemán, los conducidos por el austríaco Oliver Glasner llegaron a la ciudad condal con el objetivo puesto en derribar a la potencia blaugrana. El serbio Filip Kostic fue el que comenzó la hazaña cuando abrió el marcador a través de un penal. Y la figura colombiana extendió el gran momento de la visita con un golazo que dejó sin posibilidades a Marc André ter Stegen.

El violento remate de media distancia representó un balde de agua congelada para el elenco liderado por Xavi, quien hizo todo lo posible para hacer reaccionar a sus dirigidos y evitar la eliminación.

Durante el festejo de su conquista, Rafa Santos Borré se señaló el número 19, en homenaje a su compatriota con pasado en la selección cafetera Freddy Rincón. Es que la leyenda colombiana, quien había sufrido el pasado lunes un grave accidente automovilístico en la ciudad de Cali y permanecía internado en estado crítico, falleció a los 55 años.

«La Clínica Imbanaco, previa autorización y en compañía de sus familiares, se permite informar a la opinión pública que, pese a todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia, ha fallecido», informó el centro médico, en un comunicado en el que precisó que la muerte se produjo en el día de ayer.

Rincón había sufrido un traumatismo craneoencefálico «severo» este lunes en un accidente automovilístico que protagonizó en la ciudad colombiana de Cali, en el que otras cuatro personas resultados heridas. Según la información que trascendió, el automóvil en el que viajaba el ex jugador chocó contra un colectivo en el barrio San Fernando de la ciudad de Cali al pasar en rojo un semáforo, de acuerdo con imágenes registradas en un video, un dato que luego fue confirmado por el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, que detalló que el ex futbolista no manejaba al momento del accidente.https://www.espn.com/core/video/iframe?id=10219082&endcard=falseEl oriundo de Buenaventura, el puerto marítimo más importante de Colombia, es una gloria del fútbol colombiano y formó parte de la generación del seleccionado que clasificó a tres mundiales consecutivos, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Rincón, un prodigio de potencia física (1,94 metros) y velocidad, jugó en el Real Madrid en 1995/1996 con escasa relevancia, totalizando 26 encuentros y sin poder marcar goles, teniendo como DT a Jorge Valdano. El goleador en Brasil brilló en Palmeiras (campeón paulista y brasileño), Corinthians (campeón paulista, brasileño y mundial), Santos y Cruzeiro, además de vestir la casaca celeste del Nápoli entre 1994/95.

También, dejó notables actuaciones con el seleccionado de su país la primera en Italia 1990, cuando le marcó el gol del empate ante Alemania (1-1) en el estadio Guisseppe Meazza, tras una notable habilitación de Carlos Valderrama, en un equipo eliminado en octavos de final por Camerún. Jugó 10 cotejos mundialistas y ese fue el único gol que señaló.

Otra relevante tarea de Rincón fue también un doloroso recuerdo para el fútbol argentino aquella tarde del 5 de setiembre de 1993, cuando Colombia goleó a la Argentina, dirigida por Alfio Basile, por 5-0 en el estadio de River. en la eliminatoria para Estados Unidos 1994. Fuente: Super Deportivo

