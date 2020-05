//El Gobierno de la Ciudad autorizó el Ciclismo Recreativo por Caminos Rurales

Nogoyá

Conforme a la realización de un nuevo protocolo, la municipalidad de Nogoyá autorizó las salidas recreativas en bicicletas por caminos rurales. La medida comenzó a regir a partir de hoy y fue anunciada por el presidente municipal, Rafael Cavagna en sus redes sociales.

Al respecto, el presidente municipal, Rafael Cavagna comentó que los días habilitados son lunes, miércoles, viernes y domingos, en el horario de 10 a 18, solicitó a los vecinos respetar lo que se estableció según las normativas nacionales y provinciales.

En este sentido, expresó que quedaron a diagramados tres circuitos que se podrán utilizar como la Vueltas a las Moras, que contempla la salida por Febre, Betbeder y Nogoyá; Vuelta al Callejón que contempla la salida por el Molino Petiso y regreso por el camino ancho a Montoya y Vuelta a “La Carola”.

Para finalizar, detalló que quedan prohibidas las salidas en grupos, no se podrá compartir la botella de agua, se deberá respetar los circuitos y horarios pre establecidos, quedará prohibido el drafting o “ir a rueda”; la distancia mínima que deberán conservar es de 20 metros no pudiendo ir a la par y no se podrá salir del departamento Nogoyá, como por ejemplo ir a Victoria.

