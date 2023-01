El gesto del papá de Dibu Martínez con un nene que quería un muñeco del arquero

Los campeones del mundo con la Selección argentina se convirtieron en los referentes futbolísticos de todos los chicos y chicas que sueñan o no con jugar a la pelota. Dibu Martínez es, después de ser fundamental para levantar la Copa del Mundo, uno de los ídolos de muchos. Y Alberto Martínez, el papá del arquero, contó una emotiva situación que vivió con un nene al que su padre le estaba por comprar un muñeco del crack de la Albiceleste.

En diálogo con DirecTV Sports Radio, Martínez relató lo que le sucedió en una tienda recientemente: «Estábamos en el sur y veo a un señor que estaba comprando un muñeco del Dibu para el hijo. El nene tenía su camiseta. Le dije al vendedor: ‘Cobrámelo a mí, yo lo pago’. Después se enteraron que yo era el papá de Dibu».

El arquero de la Selección argentina, con penales atajados a Virgil Van Dijk y Steven Berghuis ante Países Bajos, otro más a Kingsley Coman frente a Francia y dos salvadas agónicas contra Garang Kuol de Australia y en la final frente a Randal Kolo Muani, fue una figura indiscutible para ganar el Mundial de Qatar 2022 y así lo entienden también los chicos, que cada vez compran más camisetas con la 23 de Emi en la espalda.

En tanto, Alberto Martínez contó: «Creo que mi hijo todavía no cayó (por el título de Argentina). De a poco los chicos se van dando cuenta lo que lograron en el Mundial».

Finalmente, reveló qué pasó cuando el equipo de Lionel Scaloni ganó la Copa del Mundo y se reunió con Dibu: «En los festejos bajé tarde, porque no me dejaban bajar y no pude tocar la copa. Lo vi a mi hijo y nos pegamos un gran abrazo. Me dijo ‘disfrutá, viejo, que esto es tuyo'». Fuente: El Once