//El fútbol argentino confirmó 14 casos de coronavirus

Tras los primeros testeos

Al caso de Centurión en el Millonario se sumaron Agustín Almendra, Thiago Almada, Ricky Alvarez y Fabricio Bustos. Ya son 14 los casos en Primera División. Patronato comenzará este lunes con los testeos a sus futbolistas.

Mientras continúa la polémica por los tests que se utilizarán para la vuelta a los entrenamientos empiezan a aparecer los primeros casos de coronavirus en los clubes de Primera. Ayer se constató que Ezequiel Centurión, el cuarto arquero de River, dio positivo de Covid-19. El joven de 23 años fue apartado momentáneamente del plantel, según informó el club. Ya hay once futbolistas de la Liga Profesional de Fútbol afectados por la enfermedad que jaquea al mundo.

Y este sábado por la no se informó que también hay un caso positivo en Boca. Es el volante Agustín Almendra, que acaba de ser padre. «Ya se encuentra cumpliendo con el correspondiente aislamiento, tal como indican las autoridades sanitarias», precisaron desde el xeneize.

«El jugador permanecerá aislado y con seguimiento de los profesionales de la institución hasta su total negativización, para luego proceder a su inclusión en el grupo de entrenamiento en el momento que se considere oportuno», añadieron en el comunicado oficial.

Además, hay un positivo en Independiente (Fabricio Bustos) y otros dos contagios en Vélez (Thiago Almada y Ricky Alvarez).

Cerca de la medianoche de este sábado se sumaron tres casos en Banfield: Federico Torres, Franco Quinteros y Nicolás Linares. Según detalló el club, los tres son asintomáticos y se encuentran en buen estado de salud. Se espera que a medida que lleguen los resultados, los positivos se seguirán sumando. En tanto que Iván Bolaños y Diego Morales también tuvieron testeo positivo en Tigre.

Centurión es asintomático, pero la presencia del virus tiene un gran poder de contagio. Por eso tendrá que cumplir con el aislamiento preventivo durante dos semanas. Si Centurión no presenta síntomas durante ese lapso será nuevamente testeado en su domicilio. Si el resultado del examen vuelve a ser positivo, continuará confinado; de lo contrario se impulsará su reincorporación al grupo.

Nacido el 20 de mayo de 1987 en Cipoletti, el rionegrino vive solo en su departamento. Y como no tiene familiares en Buenos Aires desde el club se implementó una logística para asistirlo en la compra de sus alimentos y elementos de higiene y todo lo necesario para poder afrontar sus días de encierro.

Los jugadores de River se habían sometido a los estudios de PCR el viernes en una clínica sanisidrense. Ni siquiera tuvieron que bajarse de sus vehículos. Centurión fue hasta el lugar en su propio auto.

La lista de jugadores afectados por el Covid_19 ya contaba a Gabriel Florentín (Argentinos), Daniel Saggiomo (Argentinos; todavía se encuentra en España), Valentín Burgoa (Godoy Cruz), Marcelo Freites (Godoy Cruz), Manuel Guanini (Newell’s) y Mauro Molina (Independiente). Además se contagió Mariano Campodónico, ayudante de Israel Damonte, el director técnico de Huracán.

El ministerio de Salud le comunicó a la AFA que no son necesarios los hisopados y por eso desde Viamonte repartieron tests serológicos. «El protocolo inicial hablaba de hacer PCR de forma obligatoria; nosotros creemos que no tiene sentido hacerlo cuando no hay síntomas», dijo Lisandro Bonelli, jefe de gabinete de la cartera sanitaria, publica Clarín.

Esa postura, que se acordó en la reunión del martes junto a Ginés González García, Matías Lammens, Santiago Cafiero, Claudio Tapia y Víctor Blanco, generó rispideces internas. Enio García, jefe de asesores del ministerio de Salud bonaerense, aseguró:»Hacer tests a todos los jugadores sin síntomas puede ser una conducta arriesgada porque es posible que esa persona tenga el virus, pero como no está en la ventana de detección del test le dé negativo. Las pruebas serológicas no sirven para el diagnóstico. Y hacerlo al voleo es un despilfarro de recursos».

La mayoría de los clubes de Primera pagó la PCR de sus propios fondos desde un costo que oscila, según el laboratorio contratado, entre 4 mil y 6 mil pesos.

Sólo Lanús decidió utilizar los tests rápidos que compró la AFA: se trata de un pinchazo en el dedo con un filamento para conseguir una muestra de sangre que, reactivo mediante, demuestra la presencia de los anticuerpos.

Además, Patronato confirmó un positivo en un juvenil de quinta división. Fuente: SuperDeportivo

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com