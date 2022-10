El fuerte discurso del papa Francisco sobre la “exclusión de los inmigrantes”

El papa Francisco proclamó hoy santo al enfermero ítalo-argentino Artémides Zatti, conocido como el «pariente de todos los pobres» por su labor en la Patagonia al servicio de las personas necesitadas durante la primera mitad del siglo XX, en una ceremonia en la que convocó a no separar el mundo «en buenos y malos» y a superar «muros de división».

Francisco hizo a un lado el discurso previamente preparado para remarcar el trato hacia los migrantes por parte de Europa y señaló que su exclusión es “repugnante, pecaminosa y criminal”.

Francisco dijo que a “menudo se deja morir a las personas de fuera del continente durante las peligrosas travesías marítimas o son enviadas de regreso a Libia”, donde terminan en campos a los que se refirió como “lager”, una palabra alemana que hace referencia a los campos de concentración nazis.

También habló sobre la situación de los ucranianos que huyen de la guerra y pidió que no se olvide a la atormentada Ucrania.

“La exclusión de los migrantes es escandalosa”, dijo Francisco, ante los fieles reunidos en la Plaza San Pedro para las canonizaciones de Don Giovanni Battista Scalabrini, un obispo italiano que fundó una orden para ayudar a los migrantes italianos en 1887, y de Artémides Zatti, un italiano que emigró en 1897 a Argentina y dedicó su vida como trabajador laico a ayudar a los enfermos.

“La exclusión de los migrantes es criminal, los hace morir ante nosotros. Y así, hoy tenemos el Mediterráneo que es el mayor cementerio del mundo. La exclusión de los inmigrantes es repugnante, es pecaminosa, es criminal. No abrir las puertas a los necesitados… No, no los excluimos: los enviamos lejos, a los lagers, donde son explotados y vendidos como esclavos’’, aseveró Francisco.

“Y los que pueden entrar, ¿los recibimos como hermanos o los explotamos? Dejo la pregunta’’, dijo a continuación. Fuente: El Once