//El frío y la escuela: Cómo abrigar a los chicos sin generarles incomodidad

Tips para padres

En el marco de la pandemia por el covid, las escuelas deben mantener las ventanas y puertas abiertas. Ante las bajas temperaturas, se debe tener en cuenta el abrigo para los chicos, sin que ello les genere incomodidad para moverse.

Los primeros días de frío ya empezaron a colarse en las aulas. Mayo inició sumido en la segunda ola de una pandemia que obliga a las escuelas a tener ventanas y puertas abiertas para renovar el aire y así, evitar la propagación del virus SARS CoV-2 y reducir la incidencia de enfermedades respiratorias.

Ante la corriente de aire constante, la ropa que los estudiantes visten para asistir a clase se convirtió en una prioridad.

Como “cebollas”

“Abrigarse no es sinónimo de vestirse con 20 prendas, sino que se trata de elegir la mejor calidad de ropa posible. La primera capa busca un efecto de ‘segunda piel’ que se consigue gracias a una camiseta interior térmica. No es recomendable usar ropa de algodón adherida al cuerpo porque hace que se pegue la transpiración y, más tarde, el organismo termina enfriándose. La función de la segunda capa es de aislamiento por lo cual una buena elección es un pulóver o abrigo de lana y, en tercer lugar, una campera que permita capacidad de movimiento en los brazos”, sugiere Javier Parodi, médico clínico.

En este sentido detalló que «la ropa tiene que ser abrigada, pero también cómoda, por eso la primera capa de este vestirse como cebolla, dentro de lo posible, debería ser térmica.

«Remera y calza térmica y encima de eso una ropa más de abrigo, como pullover y o sweater de lana y por último una campera», señaló.

En palabras del médico, «abrigarse no siempre implica mucha cantidad de prendas. No tiene sentido, lo mejor es, si es que podemos, elegir la calidad y el tipo de tela para que no queden como un robot», indicó.

«Es un mito que el frío enferme, la única enfermedad que te puede dar es hipotermia pero eso es en frío muy extremo. Para que se dé una gripe o un resfrío tiene que haber un germen dando vueltas», explicó el médico.

En algunas escuelas sugieren que los alumnos lleven mantas o ponchos, porque eso les libera los brazos.

Existe la arraigada creencia de que podemos resfriarnos o engriparnos porque hemos «tomado frío». Pero los expertos lo refutan y aseguran que los chicos pueden estar expuestos al frío tomando los recaudos necesarios. Por ejemplo, los cuadros bronquiales podrían evitarse con medidas de abrigo y una alimentación saludable que fortalezca el sistema inmunológico.

“Es un mito que se enferman porque tienen frío. Es cierto que durante estos meses están más vulnerables, pero debemos tener en cuenta que no es por el frío en sí, sino porque durante esa época proliferan virus que habitan ciertas características. Se enferman si están expuestos a agentes causales como virus, bacterias, gérmenes o alérgenos”, sostiene Celeste Celano, jefa de Pediatría del Sanatorio Modelo de Caseros.

Y agrega: “Es probable que este invierno, gracias a las medidas de circulación adecuada de aire, disminuyan incluso las enfermedades propias de la época, ya que no sólo se estará evitando la circulación de coronavirus, sino también de otros gérmenes estacionales”.

Entonces, para que una infección se produzca es necesaria la presencia del «bichito» que la origina (virus, bacterias). El frío puede contribuir de algún modo a que encuentren más fácil su camino, pero no ser por sí solo el causante último de un resfriado o de una gripe.

“En nuestra mucosa nasal tenemos una especie de vellosidades, llamadas cilios, que actúan como una escoba interna. El frío puede hacer que no funcione como debería, favoreciendo la infección. El uso del barbijo es una ventaja que ayuda a filtrar partículas, gérmenes y a calentar el aire para que las corrientes, desde el punto de vista respiratorio, no resulten tan perjudiciales”, explica Parodi.

¿Cómo afecta el frío a la salud?

Frente de frío seco, húmedo o heladas. La única manera de combatirlo es abrigándose bien, aunque por mucho que se implemente, hay veces que es imposible escaparse. “Lo importante es que exista un equilibrio entre ventilación y abrigo y no olvidemos que todo cuadro es Covid hasta que se demuestre lo contrario”, expone Parodi.

El frío provoca un menor suministro de sangre hacia las extremidades. Esta reducción en el flujo sanguíneo hace que haya menos glóbulos blancos para combatir enfermedades. Por lo tanto, con el frío nuestras defensas son menos eficaces y eso provoca una mayor exposición ante los virus y demás amenazas que puedan afectar a nuestro organismo.

Una temperatura por debajo de los 10ºC puede llegar a mermar la memoria, la velocidad de respuesta y las funciones ejecutivas de la materia gris de nuestro cerebro. “Debe haber una flexibilización en las aulas en cuanto a las exigencias académicas porque la atención siempre se ve alterada ante estímulos internos o externos. Con el frío, el organismo no tiene la energía necesaria para desarrollar el proceso cognitivo porque la sangre es distribuida hacia los músculos para combatir la baja sensación térmica. Por eso, resulta esencial mantener la calefacción prendida a pesar de tener las ventanas abiertas”, analiza Gustavo Abichacra, médico pediatra y ex presidente de DISFAM Argentina.

“Es importante que los chicos, antes de salir de casa, ingieran bebidas calientes y comidas calóricas para aumentar la temperatura corporal. Además, deben tener sus asientos lejos de las corrientes de aire. Las familias deben estar atentas a enviar abrigo suficiente, y a la vez cómodo para que estén resguardados del frío y puedan desarrollar sus tareas con libre movimiento”, reseña Celano. Fuente: El Once

