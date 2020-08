//El frío polar muy intenso «no durará mucho»: Por qué no nevará en Entre Ríos

Tras anuncio de nevadas atípicas

«Este jueves puede ser una de las jornadas más gélidas, con temperaturas que pueden llegar a ser negativas», dijo Cindy Fernández, del Servicio Meteorológico. Además, adelantó cuándo volverán a subir las marcas térmicas.

Frío invernal

Cindy Fernández, desde el área de difusión del Servicio Meteorológico Nacional, contó por qué no se producirán nevadas atípicas en Entre Ríos y anticipó cómo seguirá el tiempo en los próximos días. «La masa de aire frío de origen polar, ya afecta a todo el territorio nacional y en la capital entrerriana, se esperan temperaturas invernales y frías para mañana jueves«

Jueves bajo cero

«Hoy ingresó el aire polar y en las próximas 24 horas, va a continuar ingresando aire frío; por lo que las temperaturas van a seguir descendiendo y mañana (jueves), puede ser una de las jornadas más gélidas, con temperaturas que pueden llegar a ser negativas. Se prevé alrededor de un grado bajo cero y en algunos sectores podría ser inferior a esa cifra«, anticipó Fernández a Elonce TV y agregó que «se espera la ocurrencia de heladas matinales en la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, pero con mucho sol en toda la región«, pronosticó la difusora del SMN.

Nevadas atípicas

Un reporte del Servicio meteorológico brasileño, señalaba que a raíz del ingreso de una masa de aire frío de origen polar, era posible que se produjeran nevadas en Entre Ríos, Santa Fe, algunas zonas de Uruguay y Brasil. Asimismo, Lucas Berengua, Coordinador Nacional de Redes Comunicador y Difusor del Servicio Meteorológico Nacional, había indicado a un medio nacional, que el fenómeno «traerá nevadas en zonas atípicas de la provincia de Buenos Aires entre miércoles y viernes».

Entre Ríos sin nevadas

Al respecto, Cindy Fernández, desde el área de difusión del Servicio Meteorológico Nacional, explicó a Elonce TV por qué no hay probabilidades que dichas nevadas atípicas se produzcan en Entre Ríos y la región. «No hay chances de que haya nevadas en Entre Ríos, debido a dos factores: las temperaturas no van a ser tan bajas y en segundo lugar, tampoco hay probabilidad de precipitaciones, de hecho se pronostica que las jornadas sean completamente soleadas», remarcó Fernández.

Temperaturas en ascenso

Por otra parte, Fernández adelantó que el ingreso de una masa de aire frío de origen polar, «no va a durar mucho y se espera que a partir del viernes, las temperaturas repunte de a poco, con el ingreso de aire más cálido del noroeste«, sostuvo y agregó que «por lo que viernes, sábado, domingo y hasta el comienzo de la próxima semana, habrá días muy soleados y muy poca nubosidad«, remarcó.

Asimismo, acotó que se trata de un período de «frío que si bien, es bastante intenso, va a durar poco tiempo, porque luego de dos días, van a aumentar las temperaturas», resumió Fernández.

Lluvias en la zona

En referencia a la presencia de lluvias en la zona, Fernández indicó a Elonce TV que «va a haber varios días con cielo despejado y recién, hacia mediados de la semana próxima, podría estar ingresando un débil frente que podría estar generando algunas lluvias», dijo y agregó que «van a predominar los días despejados», resaltó.

Qué pasará en primavera

«Venimos de los meses de junio y julio, con niveles de lluvia por debajo de los promedios normales para la época en toda la región y cuando vemos las proyecciones para la provincia de Entre Ríos, el patrón de lluvias comience a comportarse con cierta normalidad», dijo y explicó que «agosto y septiembre, no son meses lluviosos en Entre Ríos, pero si el mes de octubre, donde se prevé que se acumulen más de 100 milímetros de lluvia en el mes», remarcó.

Zonas con nevadas

Varias zonas del país tuvieron nevadas este miércoles. Al respecto desde el SMN, comentaron a Elonce TV que «se produjeron nevadas en la zona de la Cordillera, sierras de Córdoba, San Luis y la zona de Cuyo, más precisamente, en la provincia de Mendoza, incluso, hubo nevadas en la ciudad de Mendoza, que hacía varios años que no se registraba nieve. También hubo reportes de nieve en el sudeste de la provincia de La Pampa, en el oeste de la provincia de Neuquén y en la zona de Pigüé (provincia de Buenos Aires) donde no suele nevar muy seguido», explicó la meteoróloga. Fuente: El Once

