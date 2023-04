El ex piloto de la NASA que afirma haber tenido contacto con extraterrestres: «Hay vida allá afuera, no estamos solos»

John Lear tuvo un avistamiento ovni en 1988 y afirma que el gobierno de Estados Unidos oculta la información.

Si de experiencias extrañas se trata, no se puede dejar de mencionar la increíble vida de John Lear (80). El hombre es un piloto retirado que ha afirmado tener encuentros con avistamientos de ovnis y tecnología secreta relacionada con extraterrestres.

Lear es conocido por su carrera como piloto en la NASA, la CIA y la industria aeronáutica, pero también por sus teorías sobre vida extraterrestre. Incluso ha afirmado que hay una base extraterrestre en la Luna. Algunos lo consideran un loco, pero otros lo ven como un verdadero visionario que habla sin tapujos sobre temas que muchos prefieren ignorar.

«En 1985, vi tecnología que ni siquiera podrías imaginar. También vi seres que no parecían humanos en la misma área donde se estaban probando estas tecnologías avanzadas. No tengo ninguna duda en mi mente de que son extraterrestres», contó el expiloto en una entrevista con The Jeff Rense Program.

Dedicado a la aviación

John Lear es un ex piloto de la CIA y de la NASA, nacido el 28 de diciembre de 1942 en Long Beach, California, Estados Unidos. Es hijo del famoso creador del avión de combate Learjet, William Lear.

Desde joven, Lear se interesó en la aviación y comenzó a volar a la edad de 17 años. Sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en la Guardia Nacional Aérea de Nevada, donde se convirtió en piloto de pruebas. También fue un piloto de líneas aéreas comerciales y voló para varias compañías.

Lear es conocido por sus creencias en que la vida extraterrestre es real y que el gobierno estadounidense está involucrado en un encubrimiento masivo de contacto con extraterrestres. El hombre ha afirmado públicamente que desde la Casa Blanca han estado trabajando en tecnologías avanzadas, como naves anti gravedad, y que se han hecho acuerdos secretos con extraterrestres. john fue entrevistado en varios medios de comunicación y ha compartido sus teorías sobre la vida extraterrestre y los ovnis.

John Lear John dijo que tuvo su primer avistamiento ovni en 1988. Foto: Facebook/John Lear: Secret Mission.

Su experiencias con extraterrestres

En cuanto a su experiencia más importante con ovnis, Lear ha afirmado haber tenido varios encuentros y avistamientos de ovnis a lo largo de su vida. Uno de los más destacados ocurrió en 1988 mientras volaba un avión Boeing 747 como piloto para una compañía aérea.

Lear contó que él y su copiloto vieron un objeto en forma de cigarro volando a gran velocidad cerca de su avión, y que lo observaron durante al menos 3 minutos antes de desaparecer en el horizonte. Lear ha declarado que este avistamiento le dio la certeza de que los ovnis son reales y que el gobierno de Estados Unidos posee pruebas.

«Hay vida allí afuera. Y no estamos solos. Hemos sido visitados por seres de otros planetas desde hace cientos de miles de años», confesó el hombre en una entrevista con Michael Salla.

En general, Lear ha sido un vocal defensor de la existencia de ovnis y vida extraterrestre, y ha afirmado tener conocimientos de primera mano sobre tecnología secreta y programas clasificados relacionados con ovnis.

Sus afirmaciones han sido criticadas y debatidas por la comunidad científica y los medios de comunicación. John Lear ha sido un invitado frecuente en varios medios que cubren temas de ovnis y vida extraterrestre, incluyendo Coast to Coast AM, The Jeff Rense Program y Radio Mysterioso.

John Lear, en una de las tantas entrevistas, contando su experiencia con seres de otro planeta. Facebook/John Lear: Secret Mission.

Sobre la tecnología de ovnis, Lear afirmó: «He visto con mis propios ojos hechos que demuestran que el gobierno de los Estados Unidos ha estado trabajando en tecnología anti gravedad y ha hecho acuerdos secretos con los extraterrestres»,dijo en diálogo con Earthfiles.

Y agregó: «Hay una base extraterrestre en la Luna, y se han hecho fotografías y se han tomado medidas para mantenerlo en secreto. El gobierno de Estados Unidos, Rusia y China están trabajando juntos en un programa espacial conjunto y secreto para combatir una invasión extraterrestre que saben que va a venir».

Creer o reventar

A pesar de la controversia que rodea a algunas de sus afirmaciones, Lear ha sido un defensor vigoroso de la necesidad de divulgar información sobre ovnis y vida extraterrestre, y ha instado a los gobiernos a ser más transparentes en su enfoque hacia estas cuestiones.

Actualmente, Lear vive en Las Vegas y sigue siendo un personaje polémico en la comunidad de ovnis y ufología, a menudo criticado por sus teorías conspirativas, aunque apoyado por otros.

Además de sus creencias en la vida extraterrestre, Lear es también un entusiasta de la aviación y ha estado involucrado en la industria durante la mayor parte de su carrera. Fue piloto de pruebas para varias empresas de aviación y ha volado más de 160 tipos de aeronaves.

Lear ha sido autor de varios libros y artículos sobre ovnis y vida extraterrestre, incluyendo «El Informe Alien» y «El Gran Encuentro«. También ha sido un orador en varios eventos y conferencias relacionados con ovnis y ufología.

John Lear ha sido autor de varios libros y artículos sobre ovnis y vida extraterrestre.

Uno de los aspectos más controvertidos de las creencias de Lear sobre la vida extraterrestre es su afirmación de que se ha establecido una base extraterrestre en la Luna y que ha visto fotografías de ella. También ha afirmado que los gobiernos de los Estados Unidos, Rusia y China están trabajando juntos en un programa espacial conjunto para combatir una invasión extraterrestre.

Mientras que algunos lo consideran un visionario y un pionero en la exploración de lo desconocido, otros lo ven como un conspirador y difundidor de teorías infundadas. No obstante, Lear ha continuado defendiendo sus creencias y ha declarado en varias entrevistas que no teme el rechazo o el ridículo. Fuente: Clarín

