El EPRE dispuso que los topes a los subsidios para los usuarios del Nivel 3 serán a partir del 1 de Octubre

El Ente Provincial de Energía (EPRE) estableció que la aplicación de los topes a los subsidios para los usuarios comprendidos en el Nivel 3 de la segmentación tarifaria se harán efectivos con los consumos de energía registrados a partir del 1 de octubre.

Desde Enersa recordaron que la Secretaría de Energía de la Nación estableció que los usuarios residenciales enmarcados en el Nivel 3, que registren un consumo de electricidad de hasta 400 kWh mensuales, seguirán siendo subsidiados. No obstante, el excedente de esos 400 kWh mensuales se facturará a tarifa plena (sin subsidio).

Si bien dicho documento establece que la modalidad debería ser retroactiva al 1 de septiembre, el Ente Provincial de la Energía (EPRE), mediante Resolución 166/22, expresó que “la Secretaría de Energía de la Nación no ha remitido al Poder Concedente la base de datos de los usuarios que corresponden a los 3 niveles de la segmentación, según las inscripciones al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)”.

Esto implica que, al no contar con dicha base de datos, existe un universo de usuarios “aún no categorizados” (indefinidos) que “impide identificarlos correctamente y, por consiguiente, resulta imposible su aplicación total en la provincia de Entre Ríos”.

Por ello, y citando también las leyes provinciales que protegen los derechos de los usuarios y los consumidores de bienes y servicios públicos, el EPRE estableció que la aplicación de los topes a los subsidios para los usuarios comprendidos en el Nivel 3 de la segmentación tarifaria se harán efectivos con los consumos de energía registrados a partir del 1° de octubre de 2022.

