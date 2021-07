//El emotivo mensaje de Neymar a Messi: «Odio perder, pero disfrutá tu título»

Horas después de perder la final de la Copa América 2021 frente a la Selección Argentina y en el estadio Maracaná, Neymar, estrella de Brasil, volvió a mostrar su admiración por Lionel Messi en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram.

Neymar le dedicó unas palabras a Messi tras la consagración de la Selección Argentina en la Copa América y afirmó: «Odio perder, pero disfrutá tu título, el fútbol te estaba esperando para ese momento».

El posteo de Neymar a Messi por la final

«Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar», escribió Neymar sobre Messi, en nueva muestra de amor y respecto del brasileño al argentino. Fuente: Super Deportivo