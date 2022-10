El doloroso momento del Mono de Kapanga: “Fuiste todo lo que está bien”

Martín Fabio, líder de la banda de rock Kapanga contó a través de sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su madre. En este sentido, el cantante le dedicó unas sentidas palabras y recordó los mejores momentos junto a ella.

“Chau, mami, descansá en paz, fuiste todo lo que está bien, reencontrate con Juanca, tu único amor en la vida, decile que lo extraño mucho como te voy a extrañar a vos”, comenzó escribiendo el música junto a una imagen con Nilda.

Y continuó: “Gracias por darme la vida, la educación, la luz en los momentos de oscuridad y el apoyo incondicional en todo lo que hice y quise ser”. El artista cerró su posteo: “Nilda Pasarelli, la mejor mamá que me pudo tocar”.

Además, el artista homenajeó a su madre con un video donde se la escucha la mujer hablando sobre la juventud del Mono de Kapanga, los inicios de su carrera como cantante y relatando un consejo que ella le dio a su padre, Juan Carlos, cuando este intentó alejarlo de la música.

“Yo soy Nilda, la mamá del Mono, como le dicen, para mí es Martín, nunca le digo Mono, pero le quedó desde chiquito”, introdujo la mujer. Y continuó: ”Terminó el secundario y en esa época la conscripción se hacía a los 18 entonces entró y se hizo amigo de todos los cabos cordobeses y ahí escuchaban mucho a la Mona Jiménez, de ahí le salió eso del cuarteto”.

Y añadió la madre del líder de Kapanga: “Cuando salió se vino a trabajar conmigo a Lanús. Teníamos una cafetería y trabajaba, eh. Tenía que llevar café y lo llevaba y hacía todo lo que tenía que hacer para ayudarme a mí, así fue hasta el 97 cuando cerramos la cafetería y mi marido había visto una pizzería y me dijo ‘Nil hay que hacer algo porque este chico con la música no va a ir a ningún lado’”. Fuente: El Once.