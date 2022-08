El dólar blue se desplomó a $291 el día después de los anuncios de Massa

Mercado cambiario

El dólar blue borró la suba del miércoles y se alejó de los $300 tras los anuncios económicos del nuevo ministro. La brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubica ahora en 120%.

Tras la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, el dólar blue cayó $7 y se vende a $291, al tiempo que los tipos de cambio financiero también operan a la baja.

El dólar paralelo viene se avanzar $7 en la jornada anterior, tendencia alcista que observó en las últimas dos ruedas. Pero este jueves se alejó de los $298, precio al que cerró el miércoles.

La brecha entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubica ahora en 120,4%, tras haber trepado al 160% el 22 de julio pasado, su máximo en 40 años.

Durante agosto, el blue acumula una baja de $5, luego de terminar julio en los $296.

Este jueves, el dólar contado con liquidación operó en $288,16 vendedor, mientras que el Bolsa o MEP, se ubica en $280,94.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a un promedio de $139,63, el ahorro a $228,94 y el turista, a $243,79.

Anoche, Massa anunció una serie de medidas que tienen como objetivo procurar un ordenamiento fiscal para estabilizar las condiciones macroeconómicas.

El flamante titular del Palacio de Hacienda planteó cuatro ejes de trabajo y además ratificó que cumplirá con la meta de déficit fiscal de 2,5% pactada con el FMI.

Además, se comprometió a no seguir financiando el déficit con emisión monetaria y aseguró tener cerrado acuerdo con exportadores para que en el corto plazo ingresen US$ 5.000 correspondientes al año próximo, entre otras medidas. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com