//El dólar blue cotizó a $145 y tocó su menor nivel desde septiembre

Mercado cambiario

El billete paralelo perdió $ 5 en la última semana. Las cotizaciones financieras mantienen la tendencia al alza. El Central tuvo una rueda con saldo neutro. Tras los últimos movimientos, la brecha continuó en disminución y quedó en 61,6 %.

El dólar blue era ofrecido esta tarde a $145 en el circuito financiero de la city porteña, por lo que regresaba a niveles de septiembre último en una jornada con intervención neutra para el Banco Central.

De ese modo, registraba una merma equivalente a $1 con relación al día anterior, cuando también había cotizado con tendencia negativa en medio de una mayor calma cambiaria.

En el sector mayorista, el tipo de cambio trepó 15 centavos, hasta los $89,68 y expuso el salto diario más fuerte en lo que va del año.

Tras los últimos movimientos, la brecha con el blue continuó en disminución y quedó en 61,6 por ciento.

«Fue una jornada con muy bajo volumen de negocios en el que la moneda estadounidense se afirmó sobre el final de la rueda por el empuje de la demanda autorizada», señaló Gustavo Quintana de PR Cambios.

Y precisó que «que la proximidad del fin de mes, con necesidad de cerrar posiciones y cumplir con obligaciones propias de esta etapa, sumado a compromisos con el exterior pueden estar alimentando una mejora de la demanda que justificó el avance».

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 158,827 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 66 millones y en futuros Rofex u$s 600 millones. Fuentes de mercado precisaron que el Banco Central (BCRA) mostró un saldo neutro en su participación en el mercado de cambios. Sin embargo, la autoridad monetaria acumula un saldo a favor de u$s 555 millones en lo que va del mes de febrero.

En tanto, las cotizaciones financieras mantienen la tendencia al alza. El dólar MEP se colocaba en los $ 141,77 (1,4%), mientras que el CCL se movía en los $ 145,74 (1,6%).

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central se colocaba en los $ 95,12, lo que sumado los impuestos, colocaba el precio del dólar solidario en los $ 156,94.

El martes el Banco Central (BCRA) compró u$s 55 millones para reservas, lo que elevó la suma que la autoridad monetaria adquirió en lo que va de febrero a u$s 555 millones.

El dólar minorista sumó 25 centavos y se colocaba en los $ 94,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

A contramano del resto de las monedas de la región, el peso argentino se depreció (-0,14%). Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com