El dólar “blue” cerró con leve suba: los bursátiles tuvieron alzas de hasta 5,6%

El dólar oficial cerró a $133,27

En el segmento informal, el billete ascendió $2 y terminó a $257. La brecha es de 103%. En el mercado bursátil, el CCL registró suba de 5,6% y el MEP avanzó 4,3% en el tramo final de la rueda.

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $133,27, con una suba de 42 centavos con relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 5,6%.

En el segmento informal, el denominado dólar «blue» se negoció con una leve suba, tras abrir a la baja y tocar los $250. El billete ascendió $2 y terminó a $257, con lo que la brecha cambiaria entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se redujo al 103%, desde el 99,7% previo.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) -operado con el Global 2030- escala 5,6% hasta los $293,80 y marca un nuevo récord nominal histórico. Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista se estira hasta el 132,1%, su mayor nivel desde octubre del 2020.

Por su parte, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- trepa 4,3% a $281,90 en el tramo final de la rueda. En consecuencia, el spread con el tipo de cambio oficial se amplía al 122,7%.

Al respecto, Gustavo Ber, en diálogo con Ámbito, sostuvo que en esta jornada «el rebote de los ADRs y bonos en dólares llega por el envión de Wall Street, que mejoró el apetito por riesgo global, muestra de ello es que en cambio los dólares financieros siguen firmes rumbo a sus máximos reflejando la incertidumbre política y económica local».

Otro analista de mercado le dijo a este mismo medio que «los rumores no ayudan y sensación de que nada cambia tampoco, posiblemente lo veamos en estos niveles que reflejan ese estrés».

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 17 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $126,56.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $173,25 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $219,89.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 80 millones, producto esencialmente del pago de importación de energía por 170 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 405 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 308 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 808 millones. Fuente: El Once

