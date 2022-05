El descargo de la “China” Suárez contra Ángel de Brito y su programa

La actriz habló en sus redes sociales y acusó de hostigamiento y persecución al conductor y a Yanina Latorre. Y afirmó: “Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 hacemos lo que podemos”.

Eugenia “La China” Suarez, a través de sus historias de Instagram, hizo un descargo en contra de Ángel de Brito y Yanina Latorre utilizando un hilo de Twitter en el que se recopilan grabaciones del programa y resalta contradicciones de los dichos entre el conductor y sus panelistas.

“Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa, porque me llegó un hilo de Twitter que me pareció que resume muy bien a lo que siempre me refiero”, arrancó explicando.

La actriz explicó que amigos suyos le enviaran un hilo de Twitter, titulado «Lo poco coherente que LAM (léase: Ángel de Brito y Yanina Latorre) elige ser para poder para criticar y atacar a la China Suarez», para luego compartirlo y acusar al programa de hostigamiento de persecución.

El descargo de la China completo:https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NlbnNpdGl2ZV9tZWRpYV9pbnRlcnN0aXRpYWxfMTM5NjMiOnsiYnVja2V0IjoiaW50ZXJzdGl0aWFsIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd190d2VldF9yZXN1bHRfbWlncmF0aW9uXzEzOTc5Ijp7ImJ1Y2tldCI6InR3ZWV0X3Jlc3VsdCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1529253486893813760&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.elonce.com%2Fsecciones%2Fespectaculos%2F714512-el-descargo-de-la-ldquochinardquo-surez-contra-ngel-de-brito-y-su-programa.htm&sessionId=d2e64463a2db0deaf527eb5cb3dc6935c449123d&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550pxEn los tweets del hilo se adjuntaron videos en los que Yanina Latorre y Ángel de Brito revelan información sobre la China Suárez, mientras que en otros videos cuidan datos sobre otras celebridades.

“Encontré este hilo que describe perfectamente el ensañamiento y la persecución; es difícil para mi hacerlo, es feo, es doloroso, me siento avergonzada y recién ahora estoy fuerte para poder hablar de eso”, agregó.

Sobre el móvil de LAM con La China y Rusher King

Mientras ella hacía este descargo, en el programa de LAM mostraron un móvil donde se muestra a “La China” Suarez pasar la noche en un hotel junto a su nueva pareja Rusher King.

El equipo de LAM fue testigo de cómo la grúa se llevaba los autos de los artistas por estar mal estacionados y pasaron toda la noche esperando hasta que la pareja saliera del lugar y poder sorprenderlos.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NlbnNpdGl2ZV9tZWRpYV9pbnRlcnN0aXRpYWxfMTM5NjMiOnsiYnVja2V0IjoiaW50ZXJzdGl0aWFsIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd190d2VldF9yZXN1bHRfbWlncmF0aW9uXzEzOTc5Ijp7ImJ1Y2tldCI6InR3ZWV0X3Jlc3VsdCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1529254105914417153&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.elonce.com%2Fsecciones%2Fespectaculos%2F714512-el-descargo-de-la-ldquochinardquo-surez-contra-ngel-de-brito-y-su-programa.htm&sessionId=d2e64463a2db0deaf527eb5cb3dc6935c449123d&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550pxCuando la pareja salió del hotel, el notero les comentó que sus vehículos habían sido retirados del lugar, la actriz y el músico mantuvieron el silencio y pararon un taxi para alejarse de las cámaras.

Luego en el piso cuestionaron su maternidad por pasar la noche en otro lado. “No duerme con los hijos. ¿Quién llevó hoy a los chicos a la escuela? Si el padre no está acá», opinó Yanina Latorre.

La cantante respondió a sus acusaciones con un tweet: “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’) hacemos lo que podemos”.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-2&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NlbnNpdGl2ZV9tZWRpYV9pbnRlcnN0aXRpYWxfMTM5NjMiOnsiYnVja2V0IjoiaW50ZXJzdGl0aWFsIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd190d2VldF9yZXN1bHRfbWlncmF0aW9uXzEzOTc5Ijp7ImJ1Y2tldCI6InR3ZWV0X3Jlc3VsdCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1529262709589647360&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.elonce.com%2Fsecciones%2Fespectaculos%2F714512-el-descargo-de-la-ldquochinardquo-surez-contra-ngel-de-brito-y-su-programa.htm&sessionId=d2e64463a2db0deaf527eb5cb3dc6935c449123d&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550pxSobre la carta documento de La China a Ángel y Yanina

Durante el programa de LAM, el conductor tocó el tema de las historias de la actriz donde los acusaba de hostigamiento y persecución y habló al respecto.

“Cada uno sabe lo que opina de la gente que está expuesta y cada uno elige también qué mostrar lo que tiene como conducta en la vida”, dijo Ángel.

El conductor aclaró que, si bien todavía no recibió la carta documento, está al tanto de la situación; por otro lado, Yanina Latorre confirmó haberla recibido.

“Me encantaría, no tengo ningún problema en aclarar todo lo que quiera. Es la misma que me vino a buscar en los Martín Fierro y se puso a bailar toda la noche conmigo lo más bien. Me parece que un juez se va a cagar de risa cuando vea que la misma persona que te manda una carta documento te saca a bailar en una fiesta; que la misma persona que denuncia hostigamiento va a una fiesta con su nuevo novio en la que está lleno de prensa. No hay el más mínimo punto de coherencia”, cuestionó el conductor.

Por otro lado, Yanina Latorre, también habló del tema: “Yo hice un laburo periodístico, ni hostigamiento, ni obsesión. La noticia eran Wanda e Icardi y tengo todas las pruebas y nunca me pudo desmentir. No entiendo cuando se pone en víctima”. Fuente: Noticias Argentinas

🔴 "La China" Suárez le mandó una carta documento a Yanina Latorre



Cc @elejercitodelam@AngeldebritoOk pic.twitter.com/sXQebKnmeu — América TV (@AmericaTV) May 25, 2022

