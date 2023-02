El descargo de Fede Bal en medio del escándalo por sus chats con famosas

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal recordó las palabras de su padre mientras continúa la polémica tras su separación de Sofía Aldrey: «Mi viejo decía que el teatro sana», posteó.

No es casual que Fede Bal haya decidido recordar las palabras de su padre, Santiago Bal, en este momento de su vida. El protagonista de Kinky Boots se encuentra en medio de un escándalo a raíz de su separación de Sofía Aldrey y las numerosas infidelidades de su parte, que salieron a la luz luego de que la joven marplatense encontrara sus mensajes con otras mujeres en Instagram. De la misma manera, en el verano del 2011 el recordado capocómico había quedado en el foco de la tormenta cuando su por entonces pareja, Carmen Barbieri, había descubierto los mails que intercambiaba con la bailarina Ayelén Paleo y terminó confirmando un engaño que ilustró todas las tapas de las revistas de la época.

El martes pasado, se conoció la noticia de la ruptura del actor gracias a una primicia dada por Marcela Tauro en Intrusos. Y, horas más tarde, Yanina Latorre dio a conocer los nombres de algunas de las mujeres con las que Bal le habría sido infiel a Aldrey. Entre otras, quedaron involucradas algunas famosas como Claudia Albertario y Estefanía Berardi, cuyos supuestos chats con Fede no tardaron en salir a la luz. La nueva participante de The Challenge reconoció el affaire. La panelista de Mañanísima, en tanto, negó cualquier encuentro íntimo y decidió demandar a quienes dieron a conocer esa conversación. Pero Fede se mantuvo en silencio y no dio la cara ni para confirmar ni para desmentir ninguno de los romances que se le adjudicaron.

Sin embargo, este domingo, el actor decidió publicar un video en el que se veía el backstage de su transformación en Lola, el personaje que encarna en el musical que se está presentando en el teatro Luxor de Villa Carlos Paz. E incluyó en el mismo algunas fotos de sus padres, de quienes heredó su pasión por las tablas y cuyas imágenes lo acompañan cada día en su camarín. Fuente: El Once

