El conmovedor gesto de Juan Román Riquelme con el jubilado hincha de Boca que fue estafado en la Copa Argentina

El ídolo del Xeneize se enteró de la historia del fanático que no pudo ver al equipo ante Ferro debido a una estafa. Las imágenes.

El caso de Antonio resonó con fuerza en los corazones de todos los futboleros. Sus fotos llorando vestido con indumentaria de Boca Juniors rápidamente se viralizaron. Este hombre que está jubilado decidió arriesgarse con el deseo de ver por primera vez al club de sus amores durante la visita a La Rioja: pagó 24 mil pesos por cuatro entradas en la reventa para el duelo ante Ferro Carril Oeste por Copa Argentina. Pero cuando llegó a la puerta, la Policía le impidió el paso porque los boletos eran falsos.

Lo sucedido recorrió las redes sociales con fuerza cuando su hija hizo un descargo en sus perfiles para expresar su indignación. “Tenés que ser un lacra, tengo una cantidad de insultos que seguro Facebook me bloquea. No saben la impotencia que tengo ver llorar a mi padre por la vergüenza que pasó cuando le dijo la Policía que no podía entrar porque son truchas las entradas cuando minutos antes estaba feliz diciéndonos que ya se podía ir tranquilo porque se le había cumplido el sueño. Le vendieron una entrada TRUCHA, no pudo entrar al Estadio. La Policía controló todos los accesos pero sinvergüenzas hay en todos lados”, expresó según replicaron distintas cuentas ligadas al día a día Xeneize.

Fue precisamente esa resonancia virtual lo que permitió encontrarle una solución al caso: Antonio fue invitado al próximo juego en La Boca. “Les agradezco a todos de todo corazón, voy a cumplir el sueño desde niño. Desde los cuatro años soy hincha de Boca. Y me voy a sentir bien a pesar de lo que pasó acá. Les agradezco a todos de corazón. Un beso para todos”, dijo Antonio en un video llorando que posteó la cuenta Rincón Bostero y que emocionó a los fanáticos.

Pero la historia no quedó ahí. En las últimas horas Juan Román Riquelme, máximo ídolo del club, sorprendió al jubilado con un conmovedor gesto que cautivó al experimentado simpatizante. “Hola, espero que estés muy bien y que disfrutes mucho del partido. Estamos muy felices de que seas bostero igual que nosotros. Te mando la camiseta firmada. Chau, felicidades”, pronunció el vicepresidente de la entidad porteña en un video que dedicado a Antonio.

Antonio no pudo cumplir el sueño de toda su vida en La Rioja, pero el fervor futbolero movió con agilidad su caso y seguramente en las próximas horas se terminará de confirmar lo que ya parece un hecho: podrá conocer LaBombonera por dentro en la tercera fecha de la Liga Profesional cuando el Xeneize sea anfitrión de Tigre el miércoles 15 de junio desde las 21.30. Sin dudas, el fanático tendrá motivos de sobra para festejar. Y mientras tanto seguirá las acciones del equipo de Battaglia a través de la pantalla, cuando el conjunto boquense se presente en Santiago del Estero para medir sus fuerzas frente a Central Córdoba. Fuente: Infobae

