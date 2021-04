//El COES se reunió para Analizar la Situación Sanitaria Local

Nogoyá

El Comité de Emergencia Sanitaria (COES), en el marco de las reuniones establecidas semanalmente, se reunió para definir acciones de forma conjunta. El encuentro, que contó con la participación diferentes actores, se realizó hoy en el despacho del presidente municipal Rafael Cavagna.

Al respecto, el primer mandatario local expresó: “Nos adherimos a las medidas establecidas por el Gobierno de Entre Ríos tal y como estipula el decreto N°747 MGJ del gobernador Gustavo Bordet hasta el 30 de abril”.

En este sentido, manifestó: “Solicitamos a la población extremar los cuidados preventivos como el uso del barbijo y alcohol en gel y respetar el distanciamiento social, por cuanto es de público conocimiento que la nueva cepa está en Entre Ríos”.

ADHESION AL DECRETO PROVINCIAL N°747 Art. 2°.- Establécese para todo el territorio provincial, entre el 16 y el 30 de abril de 2021 inclusive, la suspensión de las siguientes actividades: a) actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de más de diez (10) personas. b) actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de cincuenta (50) personas. Art. 3°.- Establécese en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos, entre el 16 y el 30 de abril de 2021 inclusive, un aforo del cincuenta por ciento (50%) como coeficiente máximo de ocupación y hasta un máximo de cincuenta (50) personas en las superficies cerradas en los establecimientos dedicados a las siguientes actividades oportunamente habilitadas, con sus correspondientes protocolos y con el límite horario del artículo 4º: a) realización de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos; b) cines, teatros, clubes, centros culturales, salones y otros establecimientos afines; c) gimnasios; d) los locales gastronómicos y las salas de entretenimiento se regirán solamente por la variable del aforo del 50% y no así por la del tope de personas. Art. 4°.- Restrínjase en todo el territorio provincial la circulación de personas, en el horario de 00 AM a 06 AM, de lunes a domingo inclusive.

