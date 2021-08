//El Carnaval 2022 define la organización mientras espera el aval sanitario

Avanzan las reuniones

Hay optimismo en poder realizar la edición 2022 pero los dirigentes aguardarán lineamientos sanitarios a nivel nacional y provincial, además de definiciones locales en cuanto al aforo y a los trabajos en el Corsódromo de Gualeguaychú.

ausencia del Carnaval del País durante el verano pandémico 2021 fue un cimbronazo demasiado importante para la ciudad en todo sentido. Ni qué decir para los cinco clubes que asumen el compromiso de la organización de la máxima fiesta que tiene la ciudad, los cuales debieron afrontar casi dos años sin el ingreso genuino de cada año carnavalero, con las lógicas repercusiones en obras, infraestructura y en todo lo que conlleva trabajar sin el dinero que sale del Carnaval, que es el motor principal del andamiaje económico de las instituciones.

Con otro panorama en el horizonte, la Comisión del Carnaval ha mantenido reuniones en forma periódica buscando tener dos conceptos claros: la idea de realizar la fiesta siempre y cuando las condiciones socio-sanitarias así lo permitan y la forma en que afrontarán las cinco comparsas una edición 2022 que tendrá lógicos cambios en relación a lo que se estaba acostumbrado.

Esperan autorización

“Los cinco clubes coincidimos en que el Carnaval 2022 hay que realizarlo. No todos tenemos el mismo pensamiento en relación a los tiempos, algunos clubes quieren avanzar sobre algunos temas sin tener certeza de cómo tendremos que organizar el espectáculo, principalmente en lo relacionado con el tema sanitario. Somos optimistas en que vamos a tener ese aval de parte de Nación y también de Provincia, pero vamos a ser un poco más cautos y esperar certezas”, dijo a ElDía el presidente de la Comisión, Ricardo Saller.

Asimismo, el directivo del Club de Pescadores expresó que “imaginamos que de parte de Nación habrá un lineamiento para los espectáculos masivos y el Carnaval se tendrá que adecuar a esos lineamientos. Conocido eso, seguramente de parte de la Provincia o de la Municipalidad se definirán cuestiones inherentes al aforo del Corsódromo, a la cantidad máxima de personas que podremos albergar y también nosotros como organizadores tendremos que tomar definiciones con relación al espectáculo en sí mismo. Estamos encaminados, creemos que en los próximos meses vamos a conocer a ciencia cierta mayores definiciones”.

¿Gerenciamiento o Productora?

Uno de los temas que ha manejado la Comisión del Carnaval en sus últimas reuniones es la definir la forma en que se comercializará el espectáculo. Por un lado, surgió la novedosa propuesta de un Gerenciador, que trabajaría en la búsqueda de sponsoreo para el espectáculo y se encargaría de todo lo relacionado con ventas y manejo del producto carnaval. Sería la primera vez que el Carnaval trabajaría su comercialización bajo este formato.

Paralelamente, se presentaron ofertas de productoras que trabajarían en un formato similar al de los años anteriores, abonando un cánon previo a la Comisión y acercando sponsors que se sumarían a algunos auspiciantes que aportaría la Comisión del Carnaval por su lado. En este caso, la Comisión mantendría el manejo de las boleterías y las ventas de cantinas, servicios y merchandissing dentro del Corsódromo.

Esta alternativa de Gerenciamiento o Productora, como suele ocurrir con muchos de los temas que se abordan en el seno de la Comisión del Carnaval, dividió las aguas y no todos los clubes tienen un mismo pensamiento sobre el particular. Hay algunos que ven con buenos ojos la alternativa de un Gerenciador privado, que en principio no garantizaría un ingreso previo de dinero, siempre tan importante para los clubes, especialmente en estos tiempos sin ingresos y con la necesidad de contar con dinero para poner en pista las comparsas.

Del otro lado están aquellas instituciones que prefieren mantener el sistema de productora ya conocido, afinar algunas cuestiones y trabajar en forma conjunta con quienes se hagan cargo de la promoción integral del espectáculo.

Pensando en cinco comparsas

Otro de los temas que se viene analizando desde hace un tiempo es que la Edición 2022 del Carnaval sea con las cinco comparsas tomando parte del espectáculo. Este punto tiene dos aristas interesantes para analizar: por un lado, la intención de los dirigentes del Carnaval del País de presentar la Edición 2022 como una fiesta para toda la ciudad, con las cinco comparsas, achicando la cantidad de integrantes, carrozas y destaques, como para que el espectáculo mantenga la fluidez de los últimos años y no se torne interminable como pasaba hace un tiempo, inclusive con tres comparsas en desfile.

Una de las presentaciones que se realizó por parte del Club Juventud Unida es tomar en cuenta una cantidad entre 180 y 200 integrantes por comparsa, un desplazamiento máximo de 60 minutos para cada una, 2 carrozas en desfile además de la carroza musical y la alternativa de que cada comparsa pudiera agregar de forma no obligatoria dos destaques y dos aderezos.

Hay optimismo

Si bien inicialmente las cinco instituciones estarían de acuerdo en ser parte del Carnaval 2022, existen algunas dudas con relación a detalles que pueden considerarse menores pero que han sido tratados en las reuniones, como por ejemplo si la Edición 2022 será puntuable y en caso de que así fuere, bajo qué conceptos se evaluará a las comparsas y cuáles serán los pasos a futuro pensando en los años subsiguientes de competencia, tomando en cuenta que, de no haber existido la pandemia, en 2021 tendrían que haber desfilado Ará Yevi (campeona 2020), Marí Marí y Kamarr, quedando O’Bahía y Papelitos en espera.

Lo cierto es que a medida que el tiempo pasa y los dirigentes del Carnaval del País quieren tener un panorama claro pensando en el futuro. Hay mucho optimismo en poder contar con la máxima fiesta de la ciudad en el verano que viene, será tiempo de conocer las cuestiones relacionadas a lo sanitario que saldrán desde Nación y ponerse a trabajar fuertemente para que la ciudad recupere su máxima fiesta y pueda disfrutar de un 2022 a puro carnaval. Fuente: El Once

